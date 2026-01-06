「沒成案哪來撤案？」兩岸條例修法爆羅生門 民進黨內不同調聲音浮現

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡與民進黨桃園市議員黃瓊慧今到木新市場掃街拜票。（邱芊攝）

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡與民進黨桃園市議員黃瓊慧今到木新市場掃街拜票。（邱芊攝）

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡今到木新市場掃街拜票。（邱芊攝）

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，獲多名綠委連署，不過5日傳出林宜瑾已撤案，本尊則稱「沒成案哪有撤案」，引發議論。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧6日表示，若沒有成案何來撤案，此政治性的議題，她認為還是要回歸到程序是否有問題，民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡則說，還沒有成案她想各界就靜待立法院的討論。

劉品妡先後擔任民進黨立委羅美玲辦公室特助、趙怡翔辦公室執行長，政壇資歷完整，隨著趙怡翔轉任國安會，她也持續服務地方，更希望能順利接棒。劉品妡今則與黃瓊慧到北市木新市場掃街拜票，沿路發放口罩及春聯，希望民眾能給年輕人在地服務的機會。

廣告 廣告

兩位被問及林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，不過5日傳出林已撤案，是否支持此修法方向。

黃瓊慧說，聽說根本沒有成案，所以也沒有撤案這件事，其實台灣跟中國的關係無論是基層、政治世代，甚至年輕人都很關注，針對此種具政治性的議題，她認為還是要看立法院在提案的程序中，是不是有出什麼問題，以及兩方的說法；劉品妡則說，因為還沒有成案，所以大家就靜待立法院的討論。

【看原文連結】