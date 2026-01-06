沒成案哪來撤案？兩岸條例修法陷爭議 民進黨內意見不一

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民進黨立委林宜瑾日前在臉書提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，隨後卻傳出已經撤案，本人則在臉書發文反駁「沒有成案何來撤案」，不過，昨（5）日傳出林宜瑾已撤回修法提案，相關討論也迅速升溫，民進黨內部對此修法方向的態度成為焦點。對此，桃園市議員黃瓊慧今（6）日表示，沒有成案也就沒有撤案，並強調這類高度政治性的議題，仍應回到立法院提案與審議程序本身，釐清是否出現制度性問題；至於民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡則表示，在尚未成案的情況下，社會各界不妨靜待立法院後續討論結果。

黃瓊慧指出，依她所了解，聽說根本沒有成案，所以也沒有撤案這件事。（圖／翻攝自臉書＠黃瓊慧）

民進黨台北市大安文山區議員擬參選人劉品妡，今日與民進黨桃園市議員黃瓊慧一同前往北市木新市場掃街拜票，沿途發送口罩與春聯，爭取民眾支持。兩人行程以基層互動為主，面對媒體詢問近期引發討論的兩岸條例修法爭議，也各自表達看法。

劉品妡過去曾任民進黨立委羅美玲辦公室特助、趙怡翔辦公室執行長，在趙怡翔轉任國安會職務後，她持續深耕地方，期盼能在大安文山區接棒投入選戰。她表示，自己長期在地方服務，盼能讓選民看見年輕世代的行動力與投入。

針對林宜瑾所提的修法草案是否已撤案，黃瓊慧指出，依她所了解，聽說根本沒有成案，所以也沒有撤案這件事。她進一步表示，台灣與中國的關係向來是社會高度關注的政治議題，無論是基層民眾、不同世代或年輕人，都有強烈感受，因此相關修法討論，更應回到制度面檢視提案流程是否出現問題，以及各方說法是否一致。

對此，劉品妡則表示，由於「還沒有成案」，她認為可先靜待立法院後續討論與處理結果，再作進一步評價。

