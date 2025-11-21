沒戲拍沒收入 凱文史貝西只好唱歌賺錢

凱文史貝西從性騷擾風波後，一直處於無戲可演的狀態，只能舉辦巡演維持收入。（翻攝Ark Productions官方Instagram）

11月16日在賽普勒斯（Cyprus）的某間夜店，有一場相當特別的活動，就是影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）的限定一晚的獻唱活動，門票最低從歐元90起（約新台幣3,254元）。他表示在2017年的「#MeToo運動」後，就沒收入了，只好出此下策。

當時他參與的影集《紙牌屋》（House of Cards），傳出幕後工作人員指控他性騷擾的風波，經過調查後，他被這齣戲除名、原訂的第6季整個作廢，重寫劇本後、重新拍攝。因此製作單位也向他提出高達美金31萬元的索賠官司。但是凱文史貝西否認這些指控，同時在美國與英國兩地都打官司，證明自己無辜。即使如此，他依然在演藝圈找不到工作。

凱文史貝西表示，過去7年的花費對他來說是天文數字，「很少進帳，幾乎一切都花掉出去了。」他表示連自己的房子沒辦法保住，「我只好住在飯店、民宿，看我哪裡有工作就去哪裡住。我真的連家都沒有。」

這次名為《凱文史貝西：歌唱與故事》（Kevin Spacey: Songs and Stories）的演出，一路巡迴到以色列等地。原訂演出場地還包括了希臘，但是在當地遭到反對者的抗議、最後取消，甚至連以色列的場次也成為被抗議的目標。節目內容包括他回顧了自己演出的代表作，他開玩笑地表示：「我不想講太多爭議性的話，但老實說，我無法收看《紙牌屋》最後一季了。」

他在90分鐘的演出，回顧自己從8歲時就想成為演員的故事，包括母親當年如何給他一瓶番茄醬，讓他可以拿在手上、幻想自己贏得奧斯卡獎，「過去8年，媒體可謂火力全開，但今晚，我有麥克風跟舞台。」就算這一段時間，對他來說是非常困難，但同時也讓他認清誰是真朋友，以及許多支持他的粉絲。

對於何時可以復出，正式重返演藝圈，他表示自己正在跟產業裡頭一些有權有勢的人聯繫，「他們考慮讓我回去工作。那會在適當的時機發生。但我也要說，我認為這個行業似乎在等著某種許可，某些位高權重的人給予許可。所以，我的感覺是，假使馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）或昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）給我的經理人打電話，一切就結束了。當有這樣地位的人打電話給我時，我會感到無比榮幸與幸福。我相信終有一天會發生的。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

