沒戲拍開銷「月燒10多萬」！女星網購帝王蟹罐頭被騙 超慘內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

近來很少公開現身的謝麗今天上節目受訪，她透露最近透過臉書廣告買了號稱俄羅斯產的帝王蟹罐頭，「廣告上面寫三罐999，5罐就1298，後面還有8罐跟12罐更便宜，然後想說很好吃，我就先買五罐好了。」結果貨一到，她打開後超級傻眼，才驚覺被騙了。

謝麗金說她後來禁不住臉書廣告誘惑，結果還是買了5罐，「我一打開，結果裡面只有蟹肉、水跟鹽，所有成分都是化學成分，就是我們在市場上買的那種丸子，旁邊的蟹肉棒一模一樣，我就覺得我怎麼又被騙了？」她也坦言常上臉書看到廣告，每次一下手就被騙，因為有時候就是懶得出門，「我上次就是買一個很大的紫菜蛋花湯，結果一來只有一小碗，然後全部過期。」

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謝麗金買到假的帝王蟹罐頭。（圖／翻攝自臉書）

至於近況，最近沒戲拍的謝麗金錄《醫學大聯盟》也不忘喊話希望各大劇組來邀約，表示現在房貸、請看護照顧老人家再加生活開銷，每月花費約10幾萬，「省著點用是可以，但每次去繳帳單就覺得哇，每個人生活真的都很緊迫辛苦，然後現在又有戲癮，所以還是希望可以拍戲。」

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