白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
沒戲拍開銷「月燒10多萬」！女星網購帝王蟹罐頭被騙 超慘內幕曝光
記者蔡維歆／台北報導
近來很少公開現身的謝麗今天上節目受訪，她透露最近透過臉書廣告買了號稱俄羅斯產的帝王蟹罐頭，「廣告上面寫三罐999，5罐就1298，後面還有8罐跟12罐更便宜，然後想說很好吃，我就先買五罐好了。」結果貨一到，她打開後超級傻眼，才驚覺被騙了。
謝麗金說她後來禁不住臉書廣告誘惑，結果還是買了5罐，「我一打開，結果裡面只有蟹肉、水跟鹽，所有成分都是化學成分，就是我們在市場上買的那種丸子，旁邊的蟹肉棒一模一樣，我就覺得我怎麼又被騙了？」她也坦言常上臉書看到廣告，每次一下手就被騙，因為有時候就是懶得出門，「我上次就是買一個很大的紫菜蛋花湯，結果一來只有一小碗，然後全部過期。」
至於近況，最近沒戲拍的謝麗金錄《醫學大聯盟》也不忘喊話希望各大劇組來邀約，表示現在房貸、請看護照顧老人家再加生活開銷，每月花費約10幾萬，「省著點用是可以，但每次去繳帳單就覺得哇，每個人生活真的都很緊迫辛苦，然後現在又有戲癮，所以還是希望可以拍戲。」
更多三立新聞網報導
T台大規模裁員風波！財經網美爆「驚人內幕」不忍了：裙下無數冤魂
沒小孩拜過不好！江柏樂批年輕人不婚不生挨轟 親揭「發文內幕」
欠2.4億宣布破產6年！澎恰恰今過70歲生日全招了 鬆口「真實內幕」
3月涉毒才被抓！大咖樂團主唱發文道歉全面切割 宣布退團離開公司
其他人也在看
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
國民兒子長大了！16歲Kimi「正面照」瘋傳 180公分跳殺「帥過林志穎」
當年在《爸爸去哪兒》裡，那個奶音喊著「爸比」的4歲小萌娃Kimi，轉眼間這位昔日的「國民兒子」已經長成16歲的清秀少年！林志穎自Kimi上小學後，便堅持讓其回歸校園「息影」，極少讓他在鏡頭前露臉。不過，近日林志穎大方曬出兒子在羽球場上的英姿，不僅身高飆破180公分，網路上更瘋傳Kimi的正面帥照，引發網友熱烈討論，驚呼：「這根本是偶像劇男主角等級！」
昔傳開價1億也不去！田馥甄證實接獲《浪姐》邀約 鬆口婉拒原因
中國實境節目《乘風破浪2026》（浪姐7）熱播中，身為金曲歌后的田馥甄（Hebe），一直是外界敲碗參戰的人選。近8年未登上中國節目的她，昨（14）日出席啤酒代言活動，坦言確實接獲不少節目邀約，也鬆口真實想法。
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
祕戀舒華媽助攻／舒華、柯震東傳祕戀！ 柯媽讚她「大方有家教」一錘定音
柯震東因主演Netflix影集《乩身》攻佔各國排行榜，演藝聲勢再度飆高，個人方面，他的愛情也不遜色；他和韓團i-dle人氣台灣籍成員舒華的緋聞傳了1年半，除聚會同框外、社群的互動也被解讀為隔空傳情，礙於女方粉絲反對聲量大，檯面上處於模糊地帶；但據悉，兩人不只穩交中，且已帶回家中見長輩，尤其柯爸柯媽對舒華讚譽有加，戀情越來越有影。
「康、熙、玲」世紀合體 林志玲見小S復出激動落淚：就想被妳罵
小S（徐熙娣）主持東森《小姐不熙娣》年後復工，近日進棚錄影不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，更邀請到小S演藝生涯中最強宿敵林志玲首度作客，睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間回到當年《康熙來了》的經典巔峰，火花四射，首度現身錄影的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」，隨即更難掩激動、仙女落淚。
陳亞蘭約滿走人／TVBS縮編延燒！加盟3年幾乎零進展 影帝陳亞蘭確定不續約
TVBS近期動盪不斷，從年前大規模縮編，到資深主播吳安琪本人證實遭裁員，引發外界高度關注。如今風暴更延燒至藝人經紀部門，市場盛傳，金鐘影帝陳亞蘭合約即將到期，確定不續約，成為這波人事震盪中最受矚目的指標人物。
梁朝偉再牽老婆現身受訪甜蜜蜜 親解「看電影買6座位」傳說是真的！
【緯來新聞網】影帝梁朝偉昨（13日）抵達台灣，晚間現身信義區出席「2026金馬電影大師課」座談，影帝
梁朝偉現身信義區！劉嘉玲愛相隨⋯人潮擠爆爭睹風采
梁朝偉今（13）日現身金馬奇幻影展參與「金馬大師課」，分享從影40年的心路歷程，活動更邀來金馬男配角得主劉冠廷擔任主持。梁朝偉在大師課打招呼表示：「很久沒來台北，現場都是業界人士，挺有壓力。」
衝拱天宮「坐板凳」！廟方挨轟臭臉待客 吊車大王曝真相：是我不好意思
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，46萬名「香燈腳」跟隨進香。有網友在起駕前拍到「吊車大王」胡漢龑拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發在辦公室聊天，卻讓胡漢龑做「小板凳」，兩人的表情還很嚴肅，引起外界議論，認為主人家「高高在上」。引發討論後，胡漢龑也親上火線回應，解釋兩人表情「嚴肅」的原因。
獨家／遭民眾黨開除黨籍 李貞秀哽咽嘆「栽贓手段太難看」：我不會放過壞人
民眾黨中評會今（13日）討論中配立委李貞秀違紀案，下午正式宣布予以開除黨籍處分，即日起生效，還稱她「堅持以獲取金錢為辭任不分區立委前提」。傍晚李貞秀接受《鏡報》電話訪問時表示，太多人想把她拉下來，但這件事不該弄得那麼難看，她也透露，從頭到尾向黨中央一再強調「不會拿民眾黨一分錢」。而李貞秀在接受採訪時更一度哽咽。
《逐玉》田曦薇深夜跑酒吧被拍！司機與人群爆衝突 真相曝光竟反轉
中國女星田曦薇近期因演出《逐玉》人氣再度攀升，話題不斷。未料日前卻被拍到深夜外出，引發一連串爭議。畫面中，她搭車前往某場所後，吸引不少人群在外等候，離開時更出現推擠情況，掀起討論。
李貞秀豪奢生活曝光！前幕僚：情勒柯文哲
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，近日又遭媒體踢爆，她私下與前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌密談過程中，以「需扶養5名子女」為由落淚訴苦，希望黨內高層展現「誠意」才肯退位。對此...
大S離世後代言照未下架！網開轟消費過世藝人 小S經紀人親揭原因
逝去的人是否還能持續出現在商業宣傳中？一則舊照片引發外界討論，也再次觸動粉絲對已故藝人的思念與界線問題。女星 徐熙媛（大S）於2024年初在日本病逝，消息當時震驚演藝圈。大S生前以保養見長，擁有「美容大王」稱號，長年為多個美妝與保健品牌代言，帶動市場關注。林宜君
白營擬開鍘傳哭喊要養小孩 李貞秀回應了
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。週刊今日報導，白...
女偶像突暴瘦變「皮包骨」！一轉身脊椎骨頭全現形
娛樂中心／楊佩怡報導南韓24人女團「tripleS」擁有龐大的跨國陣容，24名成員來自南韓、台灣、日本、泰國、中國等國家，其中台灣女孩許念慈（Nien）2024年才光榮返鄉、帶著團員返台演出，亮眼表現引發不小討論。近日，成員采湲突然暴瘦「變皮包骨」，讓不少粉絲擔心她的健康狀況。對此，采湲也親上火線回應了。
田曦薇《逐玉》慶功同框張凌赫提到台灣 雙方經紀人一舉動解9年恩仇！CP粉嗨翻敲碗二搭
中國古裝劇《逐玉》13日晚間舉辦慶功宴，男女主角張凌赫、田曦薇合體同框，不過更受到網友關注的，是他們的經紀人一起敬酒、仰頭乾杯的畫面，兩人之間有長達9年的恩怨，也一度讓張凌赫與田曦薇在《逐玉》拍攝、宣傳時傳出許多難關。
《逐玉》被虧「粉底液將軍」 張凌赫慶功宴致詞哽咽嘆：行業艱難！難忘拍攝時光又哭又笑
中國戲劇男神張凌赫因演出《逐玉》大受矚目，13日晚間劇組千呼萬喚始出來舉辦慶功宴，張凌赫在台上致詞時一度哽咽，感謝工作人員的付出，也謝謝觀眾對他的支持，多次形容：「《逐玉》是一部很難得的戲。」
李貞秀上綠媒「抱團哭」 他神預言 于北辰燦笑飄過畫面曝
民眾黨13日開除陸配白委李貞秀黨籍，7日由黨團總召陳清龍繳交會議記錄成關鍵證據，直指她向黨要錢，最終達成一致決。李貞秀今(14日)參加三立政論《前進新台灣》節目錄影，此事網紅Cheap昨天已先預言，李與退將于北辰同框的畫面引發討論。