沒戲拍陷入黑暗期靠9萬獎金撐夢想 林怡婷崩潰超過10次大喊：我真的做不到

林怡婷（左）與林毓家剛好是相差一屆的金穗獎最佳演員，兩人在《恨女的逆襲》中飾演熱愛拳擊的「家玲」與師兄「小武」。李鍾泉攝

改編自亞洲盃拳擊金牌選手陳嘉玲真人真事的電影《恨女的逆襲》由曾拿下金穗獎最佳演員的林怡婷與林毓家，在片中分別飾演天才拳手與大師兄。為了完美復刻選手狀態，導演李宜珊要求演員進入真實格鬥生活，高強度的地獄特訓讓兩位新生代演員身心備受考驗。林怡婷接受《鏡報》專訪時坦言，拿到金穗獎後邀約並未激增，反倒是那筆9萬元的獎金，成了支撐她繼續演員夢的救命錢！

《恨女的逆襲》描述20歲的家玲想堅持業餘拳擊夢想，但不只父母感情不和的狀況困擾著她，進入拳館打業餘比賽更讓她不懂社會與人性。由於導演李宜珊與擔任動作指導的本尊陳嘉玲都要求演員要進入真正拳擊選手的生活，所有角色與拳擊相關的演員包括蔡振南、甚至連導演李宜珊都加入了拳擊訓練課程「同甘共苦」也培養革命情感。

地獄特訓中的身心崩解

林怡婷回憶起那段接受拳擊高強度訓練的日子，透露自己崩潰次數多達10次以上，除了獨自躲在棉被裡痛哭，也會打電話向朋友哭訴。她回憶起最絕望的一天，當時劇組成員集體生病，教練表現得異常嚴肅，她在對打時因自覺表現太爛，當場情緒失控地抱著現場工作人員大哭，絕望地吐露：「我真的做不到。」

廣告 廣告

當時林怡婷因急於學好拳擊，出拳位置不正確，導致嚴重的腰傷與手部挫傷。然而即便崩潰至此，林怡婷卻有一種「哭完就好」的韌性，發洩過後就把那些痛苦給忘記，選擇繼續投入練習。

林怡婷拍攝《恨女的逆襲》時，面對高強度的拳擊訓練數度崩潰，但她與角色「家玲」都有種打不倒的韌性，常常哭完後就能提起勇氣繼續面對。李鍾泉攝

從舊傷中重生的格鬥靈魂

同樣在體能邊緣掙扎的林毓家，也經歷了體重從69公斤驟降至60公斤的劇烈轉變。他透露自己其實沒有刻意要控制體重，但由於拳擊訓練的強度實在太高，如果沒有一直吃東西把能量補回來，體重就會不斷往下掉。不過媽媽看了不心疼，反而覺得高興，笑說：「兒子變帥了！」

其實林毓家原本試鏡的角色是劇中桌球選手的弟弟，卻意外被選中變成拳館的大師兄小武。這讓原本預期參與的桌球訓練，畫風一變成為地獄般的拳擊磨練，林毓家笑說：「那時練習一個月後忍不住想：『早知道去打乒乓球』。」

林毓家坦言，這段訓練過程對他來說就像是「在黑暗中不斷對抗生理極限的馬拉松」，包括後來到彰化的移地訓練，當時每天僅能睡5到6個小時，早上起床跑步後，就是一整天高強度的對打，疼痛的位置從腰部不斷轉換到全身各處，甚至後面幾天都需要服用肌肉鬆弛劑，來緩解全身緊繃的肌肉。

林毓家原本試鏡的是飾演「家玲」的弟弟，卻意外變成拳館大師兄，一樣要加入高強度的拳擊訓練，瘦了9公斤之多。李鍾泉攝

有趣的是，透過拳擊特有的防守動作（需長時間夾緊手臂），林毓家竟意外發現了以前跳舞時留下的陳年舊傷。他原本以為自己的手臂活動度是正常的，直到練習拳擊才發現，關節處其實已經受損「掉下去了！」因此順勢治療了舊傷，也算是意外收穫！

前輩氣場強大薑是老的辣

林毓家與林怡婷是相差一年的金穗獎最佳演員得主，拿到這個算是新演員的最大肯定，林毓家表示，得獎後會被更多導演跟選角看到，「但壓力也變大，因為介紹時會帶上獎項，怕下次沒做好會丟臉，必須一直督促自己。」而他也是男團「AcQUA源少年」成員，得獎後反而是回歸男團活動，沒有順勢增加演出，隔了一兩年才回來拍戲。

但相較林毓家的從容，林怡婷卻陷入了懷疑黑洞，林怡婷說：「我原本以為邀約會變多，但其實沒有。我有時會陷入沒戲拍、無限自我懷疑的黑暗期，還好有那筆九萬元的獎金，讓我的經濟狀況緩解，支撐我繼續走下去。」

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南所教的拳擊學生，所有人也都需要接受拳擊訓練，增肌減脂。華映娛樂提供

而這次在《恨女的逆襲》中，兩人與前輩蔡振南、游安順及王彩樺合作，兩人都覺得「薑是老的辣」，林怡婷說：「他們氣場很強，上戲下戲反差很大。順哥下戲很親切，上戲卻能讓我感到很討厭；南哥跟彩樺姐也都很專業，能一秒進入角色。」林毓家表示：「我跟南哥對打時非常驚訝，他一下就能接住我的拳，非常專業，讓我完全相信他就是我的教練。」《恨女的逆襲》現正熱映中。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／試鏡遭無視趕走！林怡婷陷容貌焦慮 男團成員林毓家不怕醜：出門頭髮都不抓

1打10血戰11層樓！梁小龍75歲辭世 曾揭密遭刀手埋伏、前妻亦遭毀容

梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘