沒戴安全帽被警察抓！老伯回「這句」 百萬人讚：他有沒錯

國際中心／倪譽瑋報導

印度一位阿伯騎車沒戴安全帽，被警察攔下，他解釋是因為「頭太大」找不到合適的尺寸。（圖／翻攝自IG）

在台灣騎機車不戴安全帽違規，印度也是，日前當地警察拍片分享，他攔到一位老阿伯沒戴安全帽，上前詢問為何違規，對方回應「我找不到適合我尺寸的頭盔」，當場試驗，阿伯的頭確實太大。警察將影片PO網，並呼籲安全帽商應生產適合各族群的頭盔；影片獲百萬人按讚，有人笑稱「阿伯沒有錯，我的頭也戴不下」也有人呼籲廠商出手，結果真有業者跳出來表示願意幫阿伯訂做安全帽。

據外媒《Hindustan Times》報導，日前印度中央邦（Madhya Pradesh）的警察在執行未戴安全帽取締，發現阿伯騎車沒戴，便上前攔下他，詢問「為什麼違反規定？」阿伯下車後無奈表示，自己頭太大了「我找不到適合我尺寸的頭盔」。

阿伯拿警察的安全帽試戴，頭確實太大，帽子塞不進去。（圖／翻攝自IG）

警察半信半疑，當場拿了自己的安全帽給阿伯試戴，結果帽子底部到阿伯額頭左右就卡住了，用力也壓不下去；兩人見狀尷尬對笑，此時警察開始宣導交通安全，盼望安全帽商能多做不同尺寸的頭盔，也許有不少騎士和阿伯有一樣的問題「頭盔對每個人都至關重要！」

警察將這段影片PO網後，目前已獲得破193萬個讚，許多人紛紛笑翻，「他沒有錯，我的頭也戴不下安全帽」、「廠商都震驚了」、「這是爆炸性新聞」；也有人點名安全帽公司，應該著手做大帽子了，廠商Steelbird Helmets便跳出來說，很樂意贈送這位老年騎士一頂合適的頭盔，另一家Vega Helmets也說 「接受挑戰」。

