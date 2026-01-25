沒手機年代上廁所怎麼打發時間？網友回憶「必備清單」引發共鳴
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
智慧型手機普及後，許多人連上廁所都離不開螢幕，不過在手機尚未出現的年代，蹲馬桶的時間又是怎麼度過的？近日有網友在PTT發問，好奇以前沒有手機時，大家蹲馬桶都在幹嘛，意外引發大量網友分享經驗，勾起不少人回憶。
原PO在PTT Gossiping板以「以前沒手機大便都在幹嘛？」為題發文，過去沒有智慧型手機時，上廁所似乎都特別快，因為實在沒什麼事可做，頂多看看《遊戲世界》、《第三波》或報紙，因此好奇大家以前都是靠什麼打發時間。
貼文曝光後，許多人留言分享，廁所裡一定會放的幾樣「固定班底」，最多網友點名的就是小說、漫畫與報紙，幾乎成了家家戶戶的標配，「漫畫啊，我廁所最少擺三本」、「小說、漫畫放一堆」、「老人家看報紙、年輕人看小說、漫畫」、「藤井樹、金庸、古龍」、「金庸，然後一個小時就過去了」。
除了閱讀，也有人分享其他的消磨方式，包括「俄羅斯方塊，掌上型那種」、「貪吃蛇」、「數地板磁磚」、「數磁磚，後來有傳統手機後就玩玩內建小遊戲」、「看沐浴乳洗髮精成分表」、「賣場DM+1」。
