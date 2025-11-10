沒手機照樣超嗨！他問大學生以前怎麼玩 過來人曝「這3件事」必做

生活中心／王文承報導

一名網友好奇發問：「在沒有手機的年代，大學生晚上都在做什麼？」不少人表示，夜衝、夜唱、玩網路遊戲是當時年輕人夜晚生活的三大活動。（示意圖／PIXABAY）

隨著科技日新月異，如今幾乎可以看到國小生人手一支手機，使用社群平台、玩遊戲程式早已成為日常。然而，一名網友好奇發問：「在沒有手機的年代，大學生晚上都在做什麼？」貼文曝光後，立刻勾起不少人滿滿的回憶，紛紛表示，「夜衝、夜唱、玩網路遊戲」幾乎是當時年輕人夜晚生活的三大活動。

這名網友在論壇《PTT》以「以前沒有手機，大學生晚上都在幹嘛？」為題發文表示，自己很好奇在手機尚未普及的年代，大學生的夜生活是如何打發時間的，「是逛街、運動，還是看電視呢？」

貼文一出，引來大批網友熱議。有的人分享，「打撞球、夜唱、看夜景」、「認真回你，泡夜店啊！現在夜店沒以前多，以前到處都有」、「讀書啊，你以為以前的大學很好考嗎」、「租片看電影」、「玩三國志、打保齡球、唱好樂迪」、「夜衝北海岸十八王公」、「上PTT或無名小站，不然就聊MSN」。

不少人也點出「夜唱、夜衝、玩網路遊戲」是當時最經典的三大夜間活動。許多人回憶，「我大學時智慧型手機剛出來還沒普及，我們就是打電腦遊戲、夜衝、夜唱」、「玩電腦、夜遊、聯誼吧」、「七年級生大學時期宿舍電腦普及，網咖也超多，離開電腦不就那些事」、「那時候流行夜衝看星星、夜唱」、「夜唱、夜衝，或者網咖打 CS、打魔獸」。

還有人分享懷舊細節，「我記得1998年敦南錢櫃平日凌晨12點到早上8點，每人199元唱4小時，加低消99元，兩個人夜唱4小時600元就搞定」、「沒網路的年代大家夜遊、夜唱；有網路的年代，就變成玩網路遊戲或聊天室」。

