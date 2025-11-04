沒打招呼就用水！男竟掌摑檳榔店員 附近鄰居曝「先前誇張行徑」

擅自用水爆衝突，男竟暴打女店員。(圖／TVBS)

一名劉姓水果攤販近日在基隆檳榔店因借水糾紛，不僅對女店員大聲咆哮，更在爭執過程中掌摑女店員臉部，導致女子嘴部流血。事件發生在上個月30日晚間，該男子未經同意便進入檳榔攤使用水龍頭，引發衝突。據了解，這已非該男子首次與鄰居發生衝突，過去曾在多個場合威脅他人，包括對80多歲老人亮刀、與人當街互毆，以及將他人洗好的蔬菜倒入水溝等惡行，已成為當地頭痛人物。

擅自用水爆衝突，男竟暴打女店員。(圖／TVBS)

事件起因是劉姓水果攤販未經檳榔店同意，擅自進入店內使用水龍頭。檳榔店女店員發現後立即出面理論，不料男子不但沒有正面回應，反而大聲咆哮。檳榔店業者表示，女店員只是詢問對方為何借水不先打招呼，雖然男子有道歉，但因為態度惡劣，女店員想進一步詢問其意思，卻遭到男子揮拳攻擊。衝突升級後，男子掌摑女店員臉部，導致女子嘴部流血，男子母親見狀趕緊上前阻止，但雙方已扭打在一起。

目擊民眾指出，這名男子過去曾在魚市場附近對一名80多歲老人公然亮刀，是當地頭痛人物。此外，他還曾在正濱漁港威脅早餐攤販，讓一對老夫妻嚇得不敢求償。今年7月，他在基隆信義市場疑因2000元債務糾紛與人當街互毆；8月又因一名八十多歲攤販擋住他的行車路線，不僅將對方洗好的蔬菜倒入水溝，還亮出水果刀威脅。第二分局正濱派出所長陳炯維表示，警方已通知該男子到案說明並製作筆錄，後續將依刑法傷害罪移請基隆地檢署偵辦。

