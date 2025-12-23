沒打方向燈吞1200元罰單！違規仔「怪它回彈」求翻盤二連敗…多繳750元

記者陳弘逸／台南報導

台南蔡姓男子去年開車因未依規定使用方向燈，遭警方開罰1200元；蔡男不服認強調都有打方向燈，變換車道直行，在打方向燈就是要去撞樹，但說詞未獲採信，被駁回；他不服提起上訴，這次主張方向燈因機器構造會自動回撥，非人為因素，但說詞同樣遭駁回，全案定讞，須負擔750元上訴裁判費。

判決指出，蔡男2024年5月15日11時34分，開車行經台南市鬧區，因未依規定使用方向燈，遭警方逕行舉發，依道路交通管理處罰條例開罰1200元。

蔡男收到罰單，認為是因前車龜速，有打方向燈，變換車道後，已全程直行，繼續打方向燈是要去撞樹，不服開罰，提起行政訴訟。

綜合相關證據，高雄高等行政法院認為，違規事實明確，因此，未採信蔡男主張，駁回告訴，須負擔300元訴訟費。

蔡男不服，提起上訴，這次主張，原審採證影片不清楚，且方向燈因機器構造會自動回撥，瞬間歸正、熄滅，非人為因素，認為原審不當，並請法院查明。

再度勘驗證據，法官認為，當時車輛並無劇烈或大幅度左右轉向導致方向盤大幅回正，連帶使方向燈熄滅，因此，不採信車輛方向燈熄滅，是因機器構造所致，駁回告訴，全案定讞，且蔡男須負擔750元上訴裁判費。

