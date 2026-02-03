沒打流感疫苗！4歲童高燒40度住ICU「不排除家戶內感染」

疾管署今（3）日召開記者會。疾管署提供



疾管署今（3）日表示，上週類流感門急診就診計11萬6,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升，但仍未進入流行期。疾管署今（3）日公布，重症個案中，年紀最小的是一名南部4歲男童，一度高燒超過40度，經診斷為流感重症合併腦炎，發病至今已住院超過2周，目前仍在加護病房治療中。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計11萬6,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計497例重症病例及94例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，86%未接種本季流感疫苗。

疾管署指出，全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名4歲男童本身無潛在疾病，且未接種本季流感疫苗，於今年1月中旬出現咳嗽、流鼻水等症狀，隨後又有發燒、喉嚨痛、頭痛及倦怠感，至診所就醫時一度被診斷為一般感冒。

林詠青指出，男童隔天因持續高燒，並出現嗜睡及抽搐情形，再度前往急診就醫，當時測得體溫超過40度，且血壓偏低，流感快篩呈A型陽性。血液檢驗顯示發炎指數上升，腦部電腦斷層檢查亦發現腦炎情況，確診為流感併發重症合併腦炎，醫療團隊立即給予抗病毒藥物並收治加護病房。

林詠青進一步說明，男童目前病況已趨穩定，氣管內管已移除，但仍需在加護病房持續觀察與治療。疫調顯示，同住家人中有2人在男童發病前一到二天有流感症狀，不排除為家戶內感染。據疾管署統計，截至今年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。因農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種流感及新冠疫苗，以降低重症與死亡風險。

