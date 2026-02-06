沒打燈跨雙黃線左轉 台南機車"公務證遮車牌"惹議

南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南有民眾目擊一台機車，不但逆向、沒打方向燈還跨越雙黃線左轉，誇張的是，車牌竟被遮住，上方寫著公務執行中，質疑市府執行公務，可以刻意遮排還連續違規嗎？對此工務局表示，會要求承攬廠商改善，避免類似狀況再發生。





機車「公務證遮車牌」連續違規 台南工務局：要求承攬廠商改善

機車車牌被遮住，上方寫著工務局等字樣。（圖／翻攝畫面）民眾拍下，一台機車從左方騎出來，直接逆向左轉跨越雙黃線，還沒打方向燈，另一段畫面來看，騎士打了左轉方向燈後，直接跨越雙黃線，多種違規，讓後方目擊民眾看不下去了，不過最誇張的在這裡。放大看看，機車車牌被紙張遮住，上方還寫著公務執行中，契約廠商，台南市政府工務局等等字樣，不禁讓人質疑，執行公務的時候可以刻意遮牌並連續違規嗎？網友將畫面發上網，引發討論。民眾vs.記者：「不好不好齁他寫說是公務車了，有點像是在掩飾什麼的。」民眾：「就很不好啊我感覺騙的啊，用工務局的名義啊亂竄亂竄啊。」

機車「公務證遮車牌」連續違規 台南工務局：要求承攬廠商改善

事發後機車車牌上的公務證，已經被拆下。（圖／民視新聞）事發地點就在台南，騎士將公務證黏在車牌上，讓人看不見車牌，還連續違規，警方也介入了解。台南警第五分局開元所長洪士雄：「安裝器具致不能辨認牌號，可處新台幣2400到4800元罰鍰。」台南市工務局副局長王建雄：「要求承攬廠商改善並依契約處理，避免類似情事再發生。」實際回到現場，還直擊了這一台違規的黃色機車，不過他已經將遮車牌的公務證拆下，放到前方置物籃，只是拒絕受訪，只是不論開車騎車，遮住車牌就是不對，民眾千萬別心存僥倖，以免吃上罰單。

