沒打疫苗找嘸人被列管！ 台南5月男嬰亡竟被父母當垃圾丟橋下

台南永康發生5個月大的男嬰，因沒按時施打疫苗，今年10月遭列管，但社工人員多次查訪都找不到人，直到警方介入尋找，才終於找到人，但卻發現男嬰已經死亡，還遭父母裝袋丟棄在新市一處大排溝，就連經手的殯葬業者看不下去，都直呼冷血。

這起案件之所以曝光，是因為這名男嬰出生後未依規定接種疫苗，加上父母居無定所，社會局志工多次查訪都無法找到他們。今年10月，案件被列管並轉由警方協助尋找。12月18日晚間7點，警方終於找到孩子的父母，但當時男嬰並不在身邊，父母一度無法交代清楚孩子的下落。經過警方的耐心詢問，父母才承認孩子已經死亡，且遺體被丟棄在橋下。

男嬰被發現包裹在塑膠袋裡，像垃圾一樣被丟棄在新市一處大排溝，跟其他垃圾混雜一起（圖／TVBS）

社會局家防中心主任施清發表示，社福中心社工在接獲脆弱家庭通報後立即啟動關懷追蹤訪視，但在追蹤過程中多次無法聯繫到案家，因此主動請警政單位協助。

殯葬業者描述，男嬰的遺體被發現時是包裹在塑膠袋裡，如同垃圾一般被丟棄在新市一處大排溝中，與其他垃圾混在一起，若不仔細看很難被發現。殯葬業者認為，不管是否為意外，家長都應該透過正常管道處理，而不是像丟棄動物一樣處置孩子的遺體。他還提到，遺體已經發黑，推測可能放置了兩三個月。

讓人不解的是，孩子的生母在現場時沒有表現出太多情緒反應，這名看起來約40歲初的女子，穿著卡其色大衣，打扮時髦，但面對孩子的死亡卻沒有明顯的自責或情緒波動。檢察官和法醫已前往殯儀館進行相驗。目前檢警正在調查這起事件，釐清男嬰的確切死因，以及為何父母不循正常程序處理後事，而是選擇以如此不當的方式丟棄孩子的遺體。

