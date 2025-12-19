沒打疫苗社工聯繫不上...報警才知男嬰遭棄屍排水溝 父母竟無動於衷

台南永康區驚傳男嬰死亡！一對父母疑似沒替5個月大兒子施打疫苗，加上社工無法聯繫到人，立刻通報警政協尋。沒想到警方找到父母，卻不見孩子，才發現孩子竟然已經死亡，並被棄置新市大排水溝。目前檢方介入偵辦，社會局也依法對父母提告。

男嬰的母親坐在殯儀館外面無表情，看不出任何情緒波動，孩子死了，竟把他棄屍大排水溝，檢警和社會局全都介入調查。

因為經濟和照顧狀況等等原因，男嬰父母從7月開始就被社會局追蹤，所幸當時引介資源，一家人還算穩定。沒想到10月父母帶男嬰搬家，疑似沒替孩子打疫苗，加上社工找了好幾趟都沒找到人，主動通報警方協尋。結果找到時只見父母不見孩子，兩人說詞又不一，直到警方突破心防，這才坦承孩子已死，棄置於新市大排水溝。

男嬰遭棄置於台南新市大排水溝。圖／台視新聞

殯葬業者透露，男嬰被發現時被丟在水中，用兩三層塑膠袋包著，應該被棄屍在橋下兩三個月了，可男嬰父母卻無動於衷，如今孩子死亡，社會局將依法對父母提告。

據了解男嬰父母四處租屋，10月搬家前父親是做貨運搬運工，收入不高，究竟10月到12月期間，孩子發生了什麼事，是受虐還是另有原因，檢警將一一釐清。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

台南／黃富祺、梁子玥、王超群 責任編輯／施佳宜

