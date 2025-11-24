沒打算選議員、立委！吳怡農爭台北市長提名：最可能跨出基本盤

記者陳思妤／台北報導

民進黨會提名誰對決台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。他今（24）日表示，要找到跨出去跟看人不看黨的民眾溝通的候選人，所以這是為什麼他有競爭力，不過若沒獲得提名，如果民調不如被提名人，他當然支持第一名的人。他也坦言，若沒獲得提名，也不會去選市議員，現在也沒有打算選立委。

吳怡農接受資深媒體人周玉蔻專訪時強調，自己是現在唯一表達參選意願的人，但不是選對會唯一考慮的人選，但為什麼沒其他人表達意願，他覺得台北市民值得展現勇氣、決心跟誠意的候選人。

周玉蔻追問，若不提名會參選到底嗎？吳怡農強調，如果民調不如被提名人，民調沒競爭力，當然支持第一名的人。周玉蔻問，那如果提名的民調比較低呢？吳怡農直呼，不可能，選對會不可能提名民調低的人，他相信民調是參考依據之一。

至於沒被提名是否會違紀參選？吳怡農回應，若民調沒競爭力，他憑什麼選下去。他說，選對會不可能提名民調低的人，他相信民進黨想提出最強的人，「我如果不是那個最強的人，當然全力支持那個人」，如果要違紀參選他也不會遞意願書了，就直接宣布退黨參選，他相信透過黨內公平競爭可以推出最好的先發人選。

吳怡農表示，希望大家看到他是現在台北市最需要的候選人，如果大家覺得候選人條件是所謂官位最高的大咖、最會吵架、最綠的，那他不是那個人，但台北市這樣的選民結構，「我是可以因應多數台北市民期待的」。

不過對於被認為恐是不夠強的母雞，無法帶動市議員選舉，吳怡農回應，不是看板跟誰掛在一起就會選上，還是要靠自己的努力。但，他強調，如果市長選的好代表有擴大基本盤，市長選的好，議員一定選的好，所以如果大家都在乎擴大支持度，而不是只有基本盤，大家目標一致，「找到最可能跨出去，跟社會大眾看人不看黨的民眾溝通的候選人，這是為什麼我覺得我是有競爭力」。周玉蔻說，所以比較會讓非綠的人支持？他說，至少願意認識他、了解他的主張，最後要共同努力把認識跟了解轉為支持。

周玉蔻追問，如果這次沒被提名會參與議員選舉？吳怡農表示，如果大家需要他的幫忙他一定全力協助，不過現在在初選，很多人已經在投入初選，所以他現在看的是市長選舉。周玉蔻問，會投入立委選戰？吳怡農坦言，現在沒有這個打算，現在要解決的是台北市府可以做的事，不是中央立法院能做的事。

