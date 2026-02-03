生活中心／賴國彬 桃園報導

日前，桃園市桃園區公所舉辦寒冬送暖活動，有將近800人領取愛心物資。沒想到，有民眾發現領到過期8年的白米，甚至還有人發現，保存時間六個月，和實際標示的有效期限，有出入。區公所詢問廠商，是標示錯誤，但議員痛批，政府沒在把關，就怕有民眾已經吃下肚。

裝了滿滿一整袋，有拉麵、白米、牙膏等生活用品，桃園市桃園區日前舉辦寒冬送暖活動。

當事人：「會不會也有其他人拿到一樣的，不知道是真的過期，還是是廠商打錯，這個過期，雖然是捐贈物資，但是也不應該拿出來送給人才是。」

沒想到，居然有人領到過期8年的白米，稻米期別寫著2016年2期，製造日期2017年2月8號，有效期限是2018年，看了還以為時空錯置了。





沒把關？民眾領「過期8年白米」 桃園區公所：日期標示錯誤

區公所檢查剩餘的愛心物資，是否有關期的狀況。（圖／民視新聞）





當天，有多達783人領取愛心物資，就怕過期白米已經吃下肚，民眾趕緊反映給議員，區公所也詢問廠商，得到的回應，是日期標示錯誤。

桃園區公所主任秘書周政毅：「本所已主動發簡訊，通知當日參加的民眾後，進行檢查，不小心有印錯的狀況，但是為了避免民眾疑慮，我們還是請他，全部進行做一個更換。」





沒把關？民眾領「過期8年白米」 桃園區公所：日期標示錯誤

民眾領到過期8年的白米。（圖／民視新聞）





桃園市議員(民)黃瓊慧：「居然隨便一句，日期打錯就搪塞過去，受贈者完全沒有任何的保障，身為公部門，應該做好最基本的食安保障工作，不然沒替民眾把關，反而害民眾把有疑慮的東西給吃下肚。」





議員痛批區公所，沒好好把關，不只發到過期白米，就連沒過期的也有疑慮。主要標示上的保存期限，寫6個月，但包裝上的製造和有效期限，卻長達一年，疑點重重，恐怕都還需要再查個清楚。





