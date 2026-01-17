沒招了？川普再用「關稅」強要格陵蘭 最高法院關稅判決20日或出爐

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普不斷威脅要併吞格陵蘭，放話不惜動武與摧毀北約聯盟，但多個傳統盟國以派兵進駐方式表態，與宗主國丹麥站在同一陣線。眼看武力恐嚇無效，川普16日轉而揚言要對不配合的國家課徵關稅，但這也恐怕代表他黔驢技窮。甚至即使是關稅，能否維持下去也成了未知數，因為美國最高法院可能20日對川普關稅的合法性發布裁決。

美國總統川普的動武恐嚇似乎失靈，16日他再祭出關稅老招，揚言要對反對美國併吞格陵蘭的國家課徵關稅。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

「手裡沒有其他牌可走」

川普16日在白宮稱，對於反對其併吞格陵蘭的國家，美國或許會施加關稅。他說道：「對於那些在格陵蘭議題不同意的國家，我可能會課徵關稅，因為我們基於國安理由需要格陵蘭。」

但川普並未說明相關細節，而是將話題轉到醫療保險。而此前美、丹雙方官員14日就格陵蘭問題協商無果。

在丹麥主導下，8個北約國家在格陵蘭展開「北極耐力」(Arctic Endurance)聯合軍演。除了丹麥在島上的150名駐軍，法國與德國分別派出15人和13人參與，加拿大、英國、荷蘭、芬蘭、挪威、瑞典等國同樣派兵。

派軍人數不多，但象徵意味濃厚。法國國際關係研究所（IFRI）的總監坦博姆（Élie Tenenbaum）曾告訴丹麥媒體《政治報》（Politiken）：「這並非很嚴肅的軍事嚇阻，但是卻在告訴美國，如果他們選擇軍事行動，將與歐洲士兵直接衝突。」

德洛爾研究所（Institut Jacques Delors）的國安專家涅索托（Nicole Gnesotto）在該份報導當中，話說得更直接：「這是告訴美國人：『怎麼樣？難道你真的要殺害自家北約的士兵？』」

現在「關稅帝君」川普再使出關稅老招，恐怕意味著他底牌出盡。時事型Youtuber「阿冉」直言：「只要祭出關稅大棒，就說明川普手裡沒其他牌可走了，他只能走關稅這張牌。」

川普關稅的命運時刻：1月20日

關稅是川普對外的標誌性政策，他以關稅脅迫各國掏錢投資、答應他的條件。右翼智庫「卡托研究所」（Cato Institute）的國民經濟學副總裁林奇科姆（Scott Lincicome）就告訴《紐約時報》：「這無疑是一種全球性的敲詐。」

不過，這種「全球性敲詐」或許終將落幕。因為美國最高法院排定20日為下一次判決公布日，無獨有偶，這天還是川普就職周年。如果當天仍未公布裁決，最遲也不會超過6月底本會期結束前。

川普以1977年的國家緊急法律，當作對全球課徵關稅的法律依據。但去年11月初的口頭辯論聽取，自由派與保守派的大法官都對此表達了質疑。

如果川普關稅被裁定違憲，不只無法再以此為法源課稅，還恐怕必須吐回1335億美元起跳的關稅收入。美國財政赤字恐怕擴大，川普更發文直呼：「如果最高法院否決了美國這項國家安全的財富，我們可就完了！」

美國最高法院大法官合照。最高法院有望最快20日公布對川普關稅的判決。（圖／翻攝自X平台 @StandUpForElonn）

白宮：10%關稅的緊急備案

川普關稅可能被迫中止，白宮跳出來強調有緊急備案。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）於媒體訪問稱，如關稅遭推翻，白宮第一時間會啟動10%關稅備案應急。備案的法源，據悉或許是1974年《貿易法》針對貿易失衡的第122條，授權總統最久150天期限內，課徵最高15%關稅。

