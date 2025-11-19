沒挑王義川 王世堅：桃園就讓何志偉上場吧

王義川、何志偉誰適合選桃園市長 王世堅給答案。曾薏蘋攝

民進黨立委王世堅近日也被點名可當「奇兵」出戰2026桃園市長，當年「煎（王世堅）鮪（何志偉）魚（高嘉瑜）），可能變成「堅偉大戰」對壘。王世堅今（19）日受訪表示，沒有所謂的「堅偉大戰」；至於總統府副祕書長何志偉是否比民進黨立委王義川更適合參選桃園市長？王說，他沒有做比較，王義川有他的特色；不過，他了解的何志偉，年輕、肯學習，態度也非常謙虛，也算是奇兵，會讓對手萬萬想不到。

王世堅強調，何志偉是參選桃園市長很好的人選。「桃園就讓何志偉上場吧」。

王世堅今日出席中常會前受訪，連喊三次不會演變成「堅偉大戰」；他說，何志偉準備比較多，也比較深入，且個性勤勞、溫和，對桃園市政也有一些看法，並做了一些深入的研究。

王世堅說，據他所知，何志偉規劃參選桃園市長已經有一段時間，不只是行動上深入桃園基層，在未來參選的政見上也一定做了相當多的琢磨、準備。至於「堅偉大戰」，過去的競爭也已經過去了。

對於是否表達有參選意願，王世堅說，他不用表達，黨內也從來也沒問他，如果自己表達的話，好像有點一廂情願，「這個不好，因為我完全沒有那個想法。」

談到未來是否有機會為何志偉站台？王世堅說，全國22縣市，如果黨提名任何的優秀人選，如果有需要，只要通知他，「我絕對隨傳隨到」。

