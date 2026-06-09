沒挺過血癌！沈玉琳「不捨傅子純」93字慟發聲：別騙自己沒事

主持人沈玉琳（左）聽聞傅子純因血癌驟逝十分感嘆。（游定剛攝、民視提供）

演員傅子純本月7日因急性血癌驟逝，享年46歲，今（9日）其經紀公司公告靈堂位在板橋殯儀館旁生命會館，10日下午1點起開放親友悼念，各界痛心不已。而過去同樣罹患血癌的主持人沈玉琳，歷經7個月化療與鞏固治療，今年3月康復出院，他稍早向《中國時報》不捨發聲：「這麼優秀的演員過去雖然無緣合作，但他的離開是演藝界的很大悲痛。」強調身體任何變化都要提高察覺，「千萬別再騙自己『沒事，我很好』。」

沈玉琳聽聞傅子純噩耗當下，人正在日本出外景，無法第一時間反應過來，隔日一早他回覆《中國時報》，語氣頗為沉重，「對於傅子純的驟逝感到不捨，這麼優秀的演員過去雖然無緣合作，但他的離開是演藝界的很大悲痛。」坦言能夠抵抗病魔，真的宛如老天保佑，「有任何身體或心理的警訊都要趕快就醫，別再騙自己『沒事，我很好』。」

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沈玉琳回憶道，當時也於死神門前走一遭，幸好老婆堅持將他送往大醫院急診，一檢查出體內的白血球已暴增到22萬、血紅素驟降至2.6，「再拖3天，可能就直接去見上帝了！」情況十萬火急。如今康健復出，「目前就是遵照醫囑，按時回診，同時顧好營養、睡眠、情緒跟運動。」審慎看待身體每一寸警訊，並且用心善待它。

傅子純出道20餘年來，傅子純的作品產量驚人且質量極高。他曾陸續擔綱《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及《好運來》等多部重頭大戲的要角。不論是深情體貼的暖男、性格沉穩的霸道總裁，還是草根性十足的角色，他都能詮釋得淋漓盡致。

傅子純的老婆昨也心碎發聲，透露睡夢中見到了亡夫，「你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況。」她先說對不起，承認沒有很堅強，「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」她也提及，雖然老公食言了，但她心痛不責怪，「不是你的錯，你別怪自己。」字裡行間滿是心碎。

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