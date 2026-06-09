沒挺過血癌！沈玉琳「不捨傅子純」93字慟發聲：別騙自己沒事
演員傅子純本月7日因急性血癌驟逝，享年46歲，今（9日）其經紀公司公告靈堂位在板橋殯儀館旁生命會館，10日下午1點起開放親友悼念，各界痛心不已。而過去同樣罹患血癌的主持人沈玉琳，歷經7個月化療與鞏固治療，今年3月康復出院，他稍早向《中國時報》不捨發聲：「這麼優秀的演員過去雖然無緣合作，但他的離開是演藝界的很大悲痛。」強調身體任何變化都要提高察覺，「千萬別再騙自己『沒事，我很好』。」
沈玉琳聽聞傅子純噩耗當下，人正在日本出外景，無法第一時間反應過來，隔日一早他回覆《中國時報》，語氣頗為沉重，「對於傅子純的驟逝感到不捨，這麼優秀的演員過去雖然無緣合作，但他的離開是演藝界的很大悲痛。」坦言能夠抵抗病魔，真的宛如老天保佑，「有任何身體或心理的警訊都要趕快就醫，別再騙自己『沒事，我很好』。」
沈玉琳回憶道，當時也於死神門前走一遭，幸好老婆堅持將他送往大醫院急診，一檢查出體內的白血球已暴增到22萬、血紅素驟降至2.6，「再拖3天，可能就直接去見上帝了！」情況十萬火急。如今康健復出，「目前就是遵照醫囑，按時回診，同時顧好營養、睡眠、情緒跟運動。」審慎看待身體每一寸警訊，並且用心善待它。
傅子純出道20餘年來，傅子純的作品產量驚人且質量極高。他曾陸續擔綱《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及《好運來》等多部重頭大戲的要角。不論是深情體貼的暖男、性格沉穩的霸道總裁，還是草根性十足的角色，他都能詮釋得淋漓盡致。
傅子純的老婆昨也心碎發聲，透露睡夢中見到了亡夫，「你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘正在努力瞭解情況。」她先說對不起，承認沒有很堅強，「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」她也提及，雖然老公食言了，但她心痛不責怪，「不是你的錯，你別怪自己。」字裡行間滿是心碎。
其他人也在看
傅子純牙痛竟是血癌！過來人沈玉琳揭病程 父親淚曝「過世前2天」通話
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，震撼演藝圈。他在過世前2天，還打電話和父親聊天，當
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
米可白恢單後現況曝光！媽媽狂送海鮮暖心療癒
娛樂中心／張景竣報導曾以兒童台「葡萄姐姐」身分出道的米可白，近年成功轉型演員，憑藉精湛演技拿下金鐘獎最佳女配角肯定。感情方面，她與演員孫綻因合作八點檔擦出愛火，交往期間愛得高調，經常透過社群分享甜蜜互動。孫綻甚至在上月29日出席戲劇殺青酒時，才公開表示「成家立業」一直是自己努力的目標，沒想到這段超過3年的戀情卻在日前畫下句點。雙方經紀人於本月2日證實兩人已和平分手，原因是對未來規劃有不同想法，經過理性溝通後決定回歸朋友關係，彼此仍保持關心與祝福。恢復單身一週後，米可白今（9）日首度在社群平台分享近況，不僅曝光目前生活狀態，更同步捎來新動向，驚喜宣布即將迎接全新工作挑戰，消息一出也立刻吸引大批粉絲關注。
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
娛樂中心／王妤倢報導現年72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。怎料入獄後她的健康狀況頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症保外就醫，期間甚至一度誤傳死訊，引發外界高度關切。不料，近日陳盈潔的身體狀況再度急轉直下，甚至傳出後事已安排妥當的消息。對此，綜藝大哥胡瓜今（9）日聽聞噩耗後感到相當震驚，除了首度透露兩人長達10年沒有聯絡的內幕外，更公開點名音樂人許常德，喊話他「出面做1事」。
八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了
四季線上／陳軒泓 報導傅子純驚傳因急性血癌（7日）病逝，享年46歲，消息一出震驚娛樂圈，藝人好友們悲痛發聲悼念昔日好搭檔。傅子純生前連續多年演出民視八點檔，經典作品包含《娘家》、《...
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
胡瓜67歲大壽「喜收2000萬法拉利超跑」 背後神祕金主曝光了
「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬元的法拉利跑車，開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」
獨家／「母侵」變認愛 郭鑫首映驚爆：追求絕對是男方 未來感情事不回應
國片《腎上腺母侵》於今（9）日舉行盛大首映會，片中主要演員紛紛盛裝出席。男星郭鑫以一身俐落的黑色襯衫與西裝背心帥氣亮相。然而，外界關注的焦點除了電影本身，還有今日稍早爆出他與某女星的緋聞。2人今晚結伴來到影城，在電梯裡細聲交談，郭鑫的聲線更分外溫柔，足見彼此關係十分親密。
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
末期癌王腫瘤全消失！老翁買壽衣奇蹟續命 醫盼新藥納一線
一名70歲老翁罹患末期黑色素癌，原已準備後事，卻因「免疫檢查點抑制劑」治療奇蹟存活10年。黑色素癌惡性度高且化療效果有限，而免疫療法能喚醒免疫系統精準抗癌，已成國際首線治療標準。然而台灣健保目前僅列為二線給付，導致病患恐錯失救命時機。醫界呼籲政府應善用「百億癌症新藥基金」，加速將實證有效的免疫新藥納入健保一線給付，讓更多癌友獲得重生的機會，補足新藥健保空窗期。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
沈玉琳血癌復出！化療藥被寫成開場段子 他失控爆粗口
主持人沈玉琳血癌康復後，甫於6日主持現場大型喜劇節目，一上台便宣告強勢回歸：「我回來了！區區一個血癌怎麼殺得死我！」沈玉琳更透露，製作單位照慣例派了寫手備稿，他在台上自豪回嗆：「其實我威廉沈這麼厲害，你不管是AI寫的稿、還是路邊阿嬤的藥單，只要拿給我講都會好笑啦。」
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
少子化沒有手足、配對遭拒...醫嘆：血癌求生路越走越窄
知名藝人傅子純與「青蛙王子」高凌風，皆因血癌病逝，再度引發外界對這項疾病的高度關注，也讓血癌治療資源不足的困境重新浮上檯面。醫師表示，少子化導致具全合條件的親屬手足愈來愈少，而骨髓資料庫中符合條件的志願捐贈者，拒絕幫助陌生人的比例也不容忽視。
愛犬「淏英」該怎麼辦？ 鄭敬淏、秀英14年甜蜜成追憶
南韓演員鄭敬淏與「少女時代」成員秀英穩定交往14年，今（9）兩人證實分手，讓過去放閃的畫面成為遺憾。原本外界視為「神仙眷侶」的它們，過去曾透露有結婚打算，更公開在影片中大喊「親愛的」，一切都成為過去。鄭敬淏和秀英在2012年一場教會活動初次相遇，同年9月即升格為戀人。直到2014年1月兩人約會被媒體
胡瓜生日收兩千萬法拉利大禮！小禎：反正以後他的就是我的
由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日重返台北演出，今（9）日舉辦記者會，加入主持陣容的女兒小禎也一同出席。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
79歲婦半夜常癢醒以為皮膚癢竟是癌王末期！醫揭「這種皮膚癢」不尋常
79歲女經常會在半夜癢醒，後來她到醫院檢查，竟被告知罹患「癌王」胰臟癌第4期，甚至可能只剩下8至11個月的壽命。醫師提醒，皮膚搔癢不只是多種癌症徵兆，還可能是肝病惡化等症狀，提醒大家，雖然台灣天氣潮濕
今年首例！民雄婦「5地雷包圍住家」染日本腦炎 昏迷倒地送醫
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內出現今年首例日本腦炎病例！疾管署今（9）日公布該名嘉義縣民雄鄉的60多歲女性，近期無國外旅遊史，具慢性病史，是在6月2日發病，出現發燒、意識不清及昏迷倒地等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前人還在加護病房治療中，至於同住6名家人均無疑似症狀。個案住家附近剛好都有稻田、溝渠、鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。...