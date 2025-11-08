沒掛號就闖診間問病！遭拒嗆「是有多缺錢」 名醫怒告：這對母女終身不得掛我診
阮綜合醫院發生名醫怒告病患家屬！整起事件起源於11/5一名88歲母親因病由居服員陪同看診，隔天女兒闖進醫師診間要問媽媽的病情，醫師以沒掛號拒絕，豈料，該名女兒在診間外嘲諷醫師「是有多缺錢」；醫師怒告妨害名譽以及妨害醫療業務執行罪，且在個人社群發文表示，此人與其母親終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。
這起醫師與病患家屬的糾紛發生在6日的高雄阮綜合醫院，病患的女兒上網表示，88歲媽媽是老人低收入戶，5日居服員陪媽媽看診，醫師告知要了解病情請家屬親自來，隔日女性家屬陪媽媽到醫院輸血，得知黃姓醫師有門診，便到診間，卻被告知必須重新掛號，才能讓醫師說明病情。
這名女兒一氣之下在診間外喊「是有多缺錢」，嘲諷醫師。對此，阮綜合醫院表示，此事件屬民事糾紛，醫院不評論。
當事黃姓醫師在個人社群指稱，病人的女兒來門診外狂敲門，要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，無法解釋病情，她竟然在門診外叫囂，「醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？」
當事醫師指出，叫囂了1個多小時，看診一直被這種辱罵聲干擾，當醫師需要這樣被羞辱嗎？於是，通知掛號處，此人與其母，終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。
對此，高雄市衛生局指出，考量病患及家屬關心病情焦慮，為維持醫病良好互動關係，避免類似爭執再度發生，衛生局將要求該院擬定相關措施，基於同理心體諒以協助家屬在合法流程內獲得充分說明與情緒支持。
更多太報報導
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
其他人也在看
童言哭喊「老師不要Finger inside！」 虐童153次幼師求復職 法院判決出爐
（社會中心／綜合報導）彰化縣「頂尖保進幼兒園」虐童案延燒近一年，涉案李姓女教保員提告要求復職與領回薪資，經彰化 […]引新聞 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
高雄女擅闖診間嗆醫缺錢 公審文曝光「省略很大」 網酸難怪要刪文
近日高雄阮綜合醫院爆發一起醫療糾紛，原因在於病患家屬沒有掛號，就擅自闖入診間要求醫師說明病情，遭到拒絕後竟惱羞嗆醫師缺錢，氣得醫師情緒失控衝出來互罵，而家屬也將影片PO上網公審，卻反遭一面倒酸爆，嚇得趕緊刪除影片，但已遭醫師提告。而該名女子PO文也曝光，網友看了傻眼批評根本是睜眼說瞎話，難怪要刪文。中時新聞網 ・ 1 小時前
日本出境購物收據別丟！網友沒買精品仍被抽查
隨著日本觀光客增加，當地對免稅品的查驗也日趨嚴格。一名網友從日本返台時，在機場報到櫃台被地勤要求出示免稅品收據，即使沒有購買精品，仍被抽查，提醒旅客務必妥善保存購物收據。中天新聞網 ・ 1 天前
奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價
生活中心／綜合報導高雄一對母女日前闖入阮綜合醫院診間，女兒劈頭就要醫師解釋母親病情，並與當班醫師發生口角衝突。僅因醫師要求對方先掛號，竟被女兒嗆「醫師很缺錢嗎？」讓該醫師不滿表示：「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」消息曝光後引發外界關注。對此，經常分享衛教資訊的粉專「東村誠醫師的診療室」發文開嗆，指出專業與服務本來就是有價的。民視 ・ 10 小時前
高雄女「沒掛號闖診間」想問病情！遭拒惱羞嗆「缺錢」醫師怒提告
事件發生於11月6日，女子將影片PO網表示，88歲母親日前由居服員陪同就醫，醫師建議若家屬有疑問可親自前往說明。隔日她陪同母親回診進行輸血時，得知同一名黃姓醫師當天有門診，便前往診間詢問母親病情，但因未掛號被醫師當場拒絕。女子不滿之下，在診間外高聲指責醫師，甚至...CTWANT ・ 21 小時前
女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診
高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。中時新聞網 ・ 12 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 14 小時前
影／高雄女沒掛號硬問診 被拒嗆醫生「缺錢」...下場慘了
影／高雄女沒掛號硬問診 被拒嗆醫生「缺錢」...下場慘了EBC東森新聞 ・ 13 小時前
石崇良再拋新政 「專責醫師」明年擴大照顧0到6歲
為了替健保開拓財源，衛福部長石崇良拋出補充保費改革卻引發爭議；他今天（11/8）再端出新政策，將擴大現行「幼兒專責醫師」制度，從0到3歲有醫師照顧延長為0到6歲，並改名「兒童專責醫師」，讓更多幼兒獲得照護。太報 ・ 12 小時前
獨家／命案翻轉？黃明志唯一脫罪策略曝光！內幕人士爆：變成被動角色
歌手黃明志於11月5日向馬來西亞警方投案，並被羈押6天以協助調查網紅謝侑芯在吉隆坡飯店浴缸內死亡案的情節。警方於其房間查獲疑似九顆藍色藥丸，並進行多項毒品與藥物反應檢測，據稱包括安非他命、甲基安非他命、氯胺酮、THC 等成分。而有業界相關人士指出，黃明志是有機會輕判脫身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又一名校妥協！美康乃爾大學付逾18億與川普政府和解 遭批威脅學術自由
美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）7日宣布，已與川普政府達成協議，同意支付6,000萬美元（約新台幣18.6億元），並接受聯邦政府對民權法的詮釋，以恢復被凍結的研究資金。校方表示，這項協議讓學校重新獲得超過2億5,000萬美元（約新台幣77.5億元）的聯邦研究補助，結束了長達數月的調查與資金危機。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
泰國主辦人當眾罵墨西哥小姐「蠢蛋」 環姐選美佳麗集體退席抗議
國際級選美比賽「環球小姐」（Miss Universe）正在泰國展開決賽。沒想到決賽正式登場前，泰國主辦方負責人在一公開場合上痛罵不配合宣傳的墨西哥小姐「蠢蛋」，還阻止墨西哥小姐插話解釋，霸道行徑立刻讓多位在場佳麗集體退席抗議。太報 ・ 1 天前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 4 小時前
求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
環球小姐頒獎變鬧劇！副主席飆罵佳麗「笨蛋」 現場失控眾人離席
（記者許皓庭／綜合報導）國際知名選美活動「環球小姐（Miss Universe）」近日在泰國曼谷舉行頒獎典禮， […]引新聞 ・ 1 天前
少子女化 兒科難留才！石崇良：明年挹注249億 擴大幼兒專責醫師制度
少子女化浪潮衝擊，醫院兒科難留才，衛福部長石崇良今天表示，明年將挹注新台幣249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，變成「兒童專責醫師」，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
郭富城喜迎三寶自爆「我的女兒會教我中文」 驚喜獻唱2首高雄限定歌曲
郭富城在迎來第三個女兒後，首度在台灣露面，帶著巡演《EXIT》唱進高雄巨蛋，他轉眼已經30年沒回到高雄，「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...聯合新聞網 ・ 14 小時前