沒掛號就闖診間問病！遭拒嗆「是有多缺錢」 名醫怒告：這對母女終身不得掛我診

患者家屬錄影指責醫師。據悉，當是黃姓醫師怒告，認為患者家屬沒掛號又擅闖診間，且涉及妨害名譽。取自社會事新聞影音



阮綜合醫院發生名醫怒告病患家屬！整起事件起源於11/5一名88歲母親因病由居服員陪同看診，隔天女兒闖進醫師診間要問媽媽的病情，醫師以沒掛號拒絕，豈料，該名女兒在診間外嘲諷醫師「是有多缺錢」；醫師怒告妨害名譽以及妨害醫療業務執行罪，且在個人社群發文表示，此人與其母親終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。

這起醫師與病患家屬的糾紛發生在6日的高雄阮綜合醫院，病患的女兒上網表示，88歲媽媽是老人低收入戶，5日居服員陪媽媽看診，醫師告知要了解病情請家屬親自來，隔日女性家屬陪媽媽到醫院輸血，得知黃姓醫師有門診，便到診間，卻被告知必須重新掛號，才能讓醫師說明病情。

這名女兒一氣之下在診間外喊「是有多缺錢」，嘲諷醫師。對此，阮綜合醫院表示，此事件屬民事糾紛，醫院不評論。

當事黃姓醫師在個人社群指稱，病人的女兒來門診外狂敲門，要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，無法解釋病情，她竟然在門診外叫囂，「醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？」

當事醫師指出，叫囂了1個多小時，看診一直被這種辱罵聲干擾，當醫師需要這樣被羞辱嗎？於是，通知掛號處，此人與其母，終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。

對此，高雄市衛生局指出，考量病患及家屬關心病情焦慮，為維持醫病良好互動關係，避免類似爭執再度發生，衛生局將要求該院擬定相關措施，基於同理心體諒以協助家屬在合法流程內獲得充分說明與情緒支持。

