沒掛號「闖診間問病情遭拒」靠場嗆醫缺錢…文曝光挨轟「騙很大」急刪文

生活中心／高雄報導

女子直衝診間要問病情，被告知要重新掛號後怒酸醫師「缺錢嗎」。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

高雄阮綜合醫院6日發生一起糾紛。一名女子在沒有幫母親掛號的情況下，帶著高齡88歲的老母親直衝診間詢問病情，在被告知要先重新掛號，並依照規定入內看病後，她突然暴怒叫囂「醫生是很缺錢嗎？」甚至將看診過程PO網討拍；沒想到，卻引來網友們一面倒的狂酸，騙很大」、「沒掛號就沒辦法調病歷，你當醫師會通靈哦」等評論，除了讓她緊急刪文後，當事者醫師也還原當天情況，更直接撂話將母女倆列為黑名單，更當場表示要提告。

回顧案情，該名女網友日前在社團「爆料公社公開版」以「高齡媽媽書寫的就醫經歷：希望醫界多一份同理心」為標題指出，88歲的媽媽是老人低收入戶，這段期間因為身體不適多次在高雄阮綜合醫院看病。5號那天是居服員陪伴看診，那時醫師表示，若要更詳細了解病人狀況，要請家屬親自到場；隔天，自己恰好陪同媽媽前往驗血，在得知該名醫師當下恰好有診，便想去問一下，結果自己等了門口等了1個多小時，才被告知「要重新掛號，才能讓醫師說明」。

女網友表示，自己並非在意那幾十幾塊錢，而是心寒；並透露，自己跟那名醫師見過多次，但對方卻說「你沒來過，不要問那麼多，高齡了，缺血補血就好了。」這除讓她非常難過外，也質疑這樣的醫療制度與態度合理？並疑惑保資源到底用在哪？更呼籲醫師要有同理心。對此，該名醫師也發聲鳴不平，除不滿當天遭到女子騷擾還不斷嗆聲，當場回敬「沒有掛號不能這樣騷擾他的門診，還在外面說他缺錢，妨礙他的信譽和名譽」，怒轟家屬不知尊重，同時要提告屬妨害醫療業務執行罪。

由於該名女網友的PO文絲毫沒提自己不理性及鬧場行為，讓多數網友感到反感，甚至紛紛怒批，「怎麼不敢提自己的作為啊」、「當外面乖乖掛號排隊的人傻子嗎？」「沒掛號就沒辦法調病歷，你當醫師會通靈哦」、「用低收用健保用長照3.0，然後一副全世界都欠她的，連掛號也不肯」、「原來在外面大吼大叫叫做耐心等待，學到了」、「騙很大」，而該名女網也已將此文章刪除。

