「沒提台灣」到底談什麼？ 川普自評超過滿分 川習會重點一次看
睽違6年的川習會今（30）日落幕，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在南韓釜山進行1小時40分鐘的歷史性會晤。川普也說，給這次會談給予高評價，並在1到10的評分中給了12分。會後，中國、美國在關稅、稀土禁令、輝達晶片以及經貿等議題上，到底有了哪些共識，以下是《民報》的整理報導。
美國怎麼說？
●芬太尼
根據《ABC News》報導，川普會後在空軍一號上向記者宣布，基於中國承諾採取措施阻止芬太尼流入美國，將把與芬太尼相關的對中20%關稅降至10%，使中國進口商品總關稅從57%降至47%。
●中國稀土禁令
美中達成一年期協議，確保北京不會對稀土礦物實施大幅限制，移除了對中國加徵額外100%關稅的威脅。川普稱此次會談「令人驚豔」，並表示中國將立即開始採購美國大豆。
延伸閱讀》川習會歷史性會晤落幕！ 川普降中關稅10％ 稱習近平「強硬談判者」
●晶片
川普表示，他與習近平討論電腦晶片議題，但雙方並未討論輝達的Blackwell AI晶片。
●大豆採購立即恢復
川普宣布，作為新協議的一部分，中國將開始採購美國大豆。中國暫停採購美國大豆一直是持續貿易戰的主要環節，對美國農民造成深重影響。川普表示，「我們在許多要素上達成一致，大量、極大量的大豆和其他農產品將立即被採購，從現在就開始。」
中國怎麼說？
商務部發言人發布新聞稿指出，中美兩國元深入討論中美經貿關系等議題，同意加強經貿等領域合作。並列出中美經貿團隊在馬來西亞吉隆坡磋商，所達成以下共識：
●貿易關稅與反制措施
美方將取消針對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。
●出口管制與穿透性規則
美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中國將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
●301調查與反制措施
美方將暫停實施其對華海事、物流及造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
●其他共識
中國商務部表示，中美也就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等議題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。
會談成果豐碩 台灣議題未觸及
川普對這次會談給予高度評價，稱會談令人驚豔，並在1到10的評分中給了12分。他讚揚習近平是「偉大的領導人，是非常強大國家中國的偉大領導人」。川普表示會談觸及大多數關鍵雙邊議題，「做出了許多決定，沒有太多遺漏的問題」。不過，台灣這個棘手議題並未在會談中提及。
領導人互訪計畫敲定
《ABC News》報導也指出，兩位領導人同意川普將於4月訪問中國，這項高層互訪安排顯示，雙方致力於維持對話管道暢通，為未來關係發展奠定基礎。川普表示：「我們達成了傑出的一系列決定。」這次會談為美中關係注入新的動能，也為全球經濟穩定帶來正面訊號。
