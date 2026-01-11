沒提承諾義務！新人用ChatGPT生成幽默結婚誓詞 荷蘭法院判定婚姻無效

編譯莊佳芳／綜合報導

人工智慧走入日常生活，卻意外成為婚姻法律爭議的導火線。

荷蘭一對新人因在婚禮上使用ChatGPT生成的誓詞宣讀，未依照法律規定明確宣示婚姻義務，遭法院判定婚姻無效。根據荷蘭法律，結婚程序必須包含口頭宣讀具法律效力的誓詞，才能成立合法婚姻。該對新人為了營造輕鬆氛圍，採用人工智慧生成的文字作為誓詞，內容雖充滿情感與幽默，卻未提及依法應承諾的責任與義務，違反法律要件，最終被裁定婚姻不成立。

荷蘭法律規定正式結婚流程必須包含「交換誓詞」。（示意圖／PIXABAY）

在台灣，結婚必須完成「書面結婚婚約」，並向戶政機關登記，婚姻關係才算正式生效。不同國家對於結婚也都有不同規定，在荷蘭，法律規定結婚流程中必須包含口頭宣讀誓詞，但去年4月19日荷蘭茲沃勒一對新人，因為想舉辦一場比較「輕鬆」的婚禮，因此使用了人工智慧ChatGPT生成的文章作為結婚誓詞宣讀。

路透社報導，證婚人使用的誓詞中提到「即使在生活變得艱難的時候，也會繼續互相支持、互相調侃、互相擁抱」，以及使用「不僅是夫妻，更是瘋狂的伴侶」等較口語化的用詞，但卻未提及應宣誓履行的婚姻義務，此行為是違反荷蘭法律的，因此荷蘭法院在近日被法院判決失效。

該夫婦對此表示，不論誓詞是否使用了正確的措辭，都不會改變他們本就想結婚的想法，並表示婚禮當天對他們來說具有重要紀念意義，希望可以認定原婚禮日為合法結婚日期，但荷蘭法院表示，即使日期具有紀念意義，但仍不可逾越法律，因此仍下令婚姻無效。

