沒提案？立院登記本塗消照打臉 林宜瑾遭酸：民主立可帶

賴清德總統子弟兵、民進黨立委林宜瑾原本提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，最後打退堂鼓。（本報資料照片）

綠委林宜瑾擬提案將兩岸人民關係條例改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，5日驚傳林宜瑾緊急撤案，林辦反駁稱並未送案。但媒體取得立院送案登記本畫面，知情人士證實上週五(2日)仍可見林宜瑾送案登記紀錄，如今已被立可帶塗消，畫面引發外界熱議。

國民黨立委羅智強5日在臉書粉專爆料，「號外！賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了！」對此，林宜瑾辦公室反駁強調：「沒送案哪來的撤案？」羅智強隨即指出，他不是空口說白話，他已親自到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。

根據《TVBS新聞網》報導，國民黨團也派人前往查看，發現送案登記簿上被塗消的格子內，依序是提案立委「林宜瑾」，法案名稱是「兩岸人民關係條例」，送案日期「1月2日」， 後面甚至還標註了送案助理的分機號碼。

《TVBS》今(6日)更取得立院送案登記本畫面，從翻拍畫面可見，林宜瑾的送案紀錄確實已被用立可帶塗消，而下方的送案登記立委則是一名國民黨立委，送案項目明示為「道路交通管理處罰條例第七條之二條文修正草案」。經TVBS記者詢問該辦公室助理得知，該案同樣在上週五(2日)送案，當時還看得到林宜瑾立委的提案紀錄。

14萬追蹤的粉專「政客爽」轉發塗消畫面，直呼：「悲報！台獨的兩國條例被民主立可帶塗銷了！只活兩天的勇氣，讓青鳥們情何以堪？」

政客爽還在附圖說明大酸「民主立可帶！」網友留言「那個立可帶一定滿滿的台灣價值」、「我們2300萬人的生命就掌握在這些棒槌身上」、「民主神器：民主立可帶」、「台派的期待還不如立可帶」、「塗銷？塗銷者不是要簽章？」、「立可帶透光看得到字」、「敢做不敢當的孬孬」。

