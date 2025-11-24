沒搶到票也能爽追！AAA獨家轉播曝光 全台粉絲暴動

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓流年度盛事「Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)」迎來10週年，今年首度移師台灣舉辦，並選定在高雄國家體育場盛大登場，將於12月6日、7日連續兩天轟動開唱。這不僅是AAA首度登台，更是史上首次進軍南台灣，消息曝光後立刻掀起粉絲暴動，成為2025年底最受矚目的娛樂話題。

AAA自2016年開辦以來，曾巡迴越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷等地，今年為10週年里程碑，主辦單位特別選定可容納超過5萬名觀眾的高雄國家體育場，打造歷來規模最大的一屆，舞台規格、燈光設計全面升級，預料將掀起全台韓流追星熱潮。

今年主持陣容同樣話題十足，由「IVE女神」張員瑛搭檔「韓國男神」李俊昊共同主持，其中張員瑛更是AAA御用主持人，人氣與專業兼具。活動內容也正式曝光，12月6日為「2025 Asia Artist Awards」頒獎典禮，12月7日則為大型演唱會規格的「ACON 2025」，連續兩天接力引爆高雄。

本屆出席名單堪稱夢幻等級，包括金曲歌王林俊傑，以及Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ATEEZ、MONSTA X、RIIZE、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、KISS OF LIFE、WOODZ、YENA等人氣韓團與歌手；演員陣容也超華麗，《苦盡柑來遇見你》人氣CP IU、朴寶劍，潤娥、惠利、金裕貞、李浚赫、李濬榮、秋泳愚、姜有皙、文素利，甚至日本男神佐藤健都將現身，堪稱追星天堂。

電視轉播方面，三立電視(SET)取得台灣有線電視獨家轉播權，透過三立都會台CH30同步播出。12月6日當天下午3點30分起，將直播紅毯星光大道與藝人繞場，下午5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日晚上6點接續播出「ACON 2025」，讓全台粉絲在家就能同步感受亞洲娛樂盛典的震撼魅力。

