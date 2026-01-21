沒搶到過年返鄉車票？交長宣布「台鐵第二波加班車來了」 23日零時起開搶

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

農曆新年即將到來，熱門時段的台鐵返鄉車票一開賣及訂購一空。交通部長陳世凱今（21）日公布台鐵將推出第二波加班車，將於23日凌晨起開賣，他提醒民眾記得守在螢幕前，把回家的行程定下來，從從容容過好年。陳世凱說明，因應春節返鄉與出遊需求，2月12至23日台鐵全線再加開對號列車52班，東線加開20班、西線加開32班，讓行程安排更有彈性。

陳世凱說明，因應春節返鄉與出遊需求，2月12至23日台鐵全線再加開對號列車52班，東線加開20班、西線加開32班，讓行程安排更有彈性。（圖／交通部）

台鐵公司說明，因應春節連續假期疏運旅客需要，全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

台鐵公司提醒，今年春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票、同時禁止進入6車，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵公司指出，加開列車訂於1月23日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

