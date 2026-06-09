沒摸到硬塊就沒事？51歲女星乳癌逝 醫揭「5症狀」是警訊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者鄭玉如／台北報導

前港姐吳文忻乳癌復發辭世，引發關注。民眾平時應多注意身體變化，乳房若出現硬塊、乳頭凹陷等5大警訊，應及早就醫。（圖／翻攝自吳文忻IG）

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，病況惡化至第四期，今（9）日家屬宣布她辭世噩耗，乳癌議題再度受關注。根據台北市衛生局衛教資料，乳癌早期症狀有5警訊，包括「乳房皮膚不正常變化或摸到硬塊、乳房上有數週無法癒合的傷口」等，若想預防乳癌，除了規律運動、適時紓壓，更應定期做檢查。

據台北市衛生局資料顯示，乳癌早期症狀包括「乳房皮膚不正常變化、摸到硬塊；乳頭凹陷、有不正常分泌物或出血；突然的乳房變形、乳房大小及乳頭高低改變；乳房上有數週無法癒合的傷口；腋窩淋巴結腫大」，一旦發現異狀，應盡速就醫檢查。

廣告 廣告

另外，衛福部資料指出，乳癌是我國婦女發生率第1位的癌症，發生高峰約在45至69歲之間，約每10萬名婦女249至271人。若想預防乳癌，平時應養成規律運動的習慣、避免太晚生育、少攝取高脂肪食物、適時紓壓並減低工作壓力，定期篩檢尤為重要。

若有家族乳癌病史、單側乳房曾罹患乳癌、曾罹患卵巢癌或子宮內膜癌，以及未曾生育、30歲後才生第一胎、未哺餵母乳、初經較早或停經較晚，或長期使用荷爾蒙補充劑，都屬於乳癌高風險族群，但多數乳癌患者並沒有明顯危險因子，一般女性仍應重視乳房健康，定期接受檢查。

更多三立新聞網報導

喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜

翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺

吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用

太囂張！「最美檢察官」自爆曾遭詐團假帥哥刻意盯上：我看起來很飢渴？