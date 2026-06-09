沒摸到硬塊就沒事？51歲女星乳癌逝 醫揭「5症狀」是警訊
記者鄭玉如／台北報導
51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，病況惡化至第四期，今（9）日家屬宣布她辭世噩耗，乳癌議題再度受關注。根據台北市衛生局衛教資料，乳癌早期症狀有5警訊，包括「乳房皮膚不正常變化或摸到硬塊、乳房上有數週無法癒合的傷口」等，若想預防乳癌，除了規律運動、適時紓壓，更應定期做檢查。
據台北市衛生局資料顯示，乳癌早期症狀包括「乳房皮膚不正常變化、摸到硬塊；乳頭凹陷、有不正常分泌物或出血；突然的乳房變形、乳房大小及乳頭高低改變；乳房上有數週無法癒合的傷口；腋窩淋巴結腫大」，一旦發現異狀，應盡速就醫檢查。
另外，衛福部資料指出，乳癌是我國婦女發生率第1位的癌症，發生高峰約在45至69歲之間，約每10萬名婦女249至271人。若想預防乳癌，平時應養成規律運動的習慣、避免太晚生育、少攝取高脂肪食物、適時紓壓並減低工作壓力，定期篩檢尤為重要。
若有家族乳癌病史、單側乳房曾罹患乳癌、曾罹患卵巢癌或子宮內膜癌，以及未曾生育、30歲後才生第一胎、未哺餵母乳、初經較早或停經較晚，或長期使用荷爾蒙補充劑，都屬於乳癌高風險族群，但多數乳癌患者並沒有明顯危險因子，一般女性仍應重視乳房健康，定期接受檢查。
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