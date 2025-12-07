沒改國號助團結？他揭綠騙票術：「需要中華民國」1功能

賴清德的國家定位立場引發質疑。圖為113年中華民國國慶。（示意圖／資料照／陳俊吉攝）

賴清德6日稱沒有更改國號是因中華民國有助於團結，這名字寫在憲法裡，沒另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結，引發輿論炸鍋。連內政部長劉世芳都坦承現在國號就叫中華民國，但粉專戳破話術，直指綠營拿台灣國當理想用來騙票，中華民國則拿來當防火牆。

曾自詡「務實台獨」工作者的賴清德，近日拋出不改國號的解釋引發熱議。曾在造勢場合高喊讓賴清德「作我們台灣國的主人」的內政部長劉世芳今(7日)回應稱，社會大眾都覺得我們就是台灣人，「現在的國號就叫中華民國」。

國民黨主席鄭麗文直言，身為國家元首對國家定位應該要穩定、清楚，而不是策略性變化造成大家困擾。既然賴說沒有台獨問題和宣布台獨必要，誠摯希望下架台獨黨綱，讓大家相信是說真的。她判斷，很可能是來自國際壓力，賴才會自己找台階下。民眾黨則批，賴言論突顯民進黨屢次操弄主權、兩岸議題作為謀取政治利益的根本目的，一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴執政無能的本質。

5萬追蹤的粉專「觸極者」PO設計對白哏圖質疑：「賴說中華民國寫在憲法裡，為團結，所以民進黨才不改憲法國號？」、「沒錯，我們理想是台灣國，但現實不改國號，兩者不衝突！...幹嘛？我沒說錯啊」、「台灣國當理想用來騙票，中華民國的現實拿來當防火牆？」

觸極者直酸：「難怪你們整黨表現得像精神分裂似的！」

網友表示「自欺欺人，狂撈新台幣才是真的」、「什麼好處我都要，不管怎麼說都是我贏」、「街頭舉『建立台灣國』旗幟的那些盼仔崩潰」。

