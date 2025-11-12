沒放假就送雞排...台大大氣系學生預言翻車？ 疑要兌現承諾了

鳳凰颱風逼近台灣，一名自稱台大大氣系學生在臉書發出祭品文，預測11月12至14日台北至少會放2天颱風假，沒成真就會發雞排珍奶，不過昨晚雙北市都宣布正常上班上課，疑似同一名網友又匿名預告，預計在本月16日中午兌現承諾。

有網友要賭上台大大氣系上招牌稱台北會放兩天颱風假，少一天就請客100份雞排加上波霸奶茶。（示意圖／資料照）

一名網友9日在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，「賭上台大大氣系招牌」斷言11月12至14日台北至少會有2天停班停課，還發下豪語「若少一天就請100份雞排與珍奶」，若完全沒有放假就各請300份，消息一出引發網友熱議。

不過隨著鳳凰颱風逼近，昨晚雙北市都宣布正常上班上課，甚至颱風今天登陸台灣，台北市今天早上更是有風無雨，網友紛紛湧入貼文留言笑道：「卡雞排，已設行事曆」、「所以雞排要發了嗎」、「趕快轉系吧！你這輩子怕是沒辦法從大氣系畢業了」。

然而就在昨晚宣布正常上班上課後，疑似同一名網友再次匿名投稿，宣布要來兌現自己的承諾，同時直呼：「發完為止，敬請期待！」

