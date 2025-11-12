沒放颱風假！酸民「蔣不聽」灌爆蔣萬安臉書 今一早全翻車喊：市長準到爆

連日台北市未放颱風假，讓在台北上班的酸民崩潰，但今天一早天氣反轉，讓網友直喊「市長神準」。（鏡報李智為）

今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，北北基桃昨晚（11日）宣布今（12日）正常上班上課，引發想放假的台北網友抱怨，不滿沒放颱風假，湧進蔣萬安臉書怒酸「咕嚕咕嚕」「蔣不聽」，不過今一早台北天氣晴朗，讓不少網友笑喊「酸民今早全翻車」。

據氣象局資料顯示，鳳凰北上途中強度逐漸減弱，暴風圈縮小且路徑略為南修，目前台北市不在陸上警報範圍內。對此，蔣萬安昨在臉書宣布「台北市明天正常上班上課」，並強調台北市會繼續全力守護城市安全，確保市民生活正常運作，也提醒今預估還有短暫陣雨，市民朋友上班、上學記得攜帶雨具、注意安全。

接連颱風假雙北都未放，引發大票酸民崩潰，連日灌爆市長臉書留言，「咕嚕咕嚕」「蔣不聽」「市長我的雨衣還沒乾，咕嚕咕嚕」「為什麼不讓我們放颱風假，我們很痛苦耶」「慘，今年都還沒放過半次颱風假」。

但今一早台北市未有風雨，甚至還出太陽，引來其他網友留言打臉酸民，「今天好天氣為什麼要放假？」「沒風沒雨，青鳥爽嗎？」「市長神準，果然依標準行事是對的！台北今要放晴了！」「出太陽，沒風沒雨，那些罵人的，要不要出來道歉」。

