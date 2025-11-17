沒放鳥！台大電機學長掏3.5萬發雞排挽校譽 1原因遭校警驅趕

一名自稱是台大大氣系學生的網友因預測颱風假翻車，說好16日時要發放雞排和珍奶，但最後卻是放了大家鴿子，讓現場民眾頗為不滿，甚至還有網友開始攻擊台大與大氣系學生。對此台大就有學長自掏腰包準備飲料，今（17）日還有電機系學長到台大發雞排，希望藉此能挽回校譽。

大批民眾排隊領雞排。圖／台視新聞

一名自稱台大電機系的學長先前在社群平台發文，稱「必須捍衛母校的尊嚴」，表示今日下午會到台大發放雞排，而他也如約而至，但因為沒有向校方申請許可辦活動，遭到校警驅離，改至台大校門口發放雞排。

該名學長受訪時表示，會來發放雞排的原因除了挽回校譽外，也是平常很少有機會請學弟妹吃雞排，想說是個蠻好的機會，因此自費3.5萬購買雞排到現場發放，他也呼籲以後發祭品文要用真名，避免再度引發誤會。

