沒文化 國民黨深層危機

過去10年國民黨面臨重大的危機，包括缺乏論述、畏戰怯戰、青黃不接等等，這些都是顯著的現象，但有另外一個更深層的問題，不一定被清楚的意識到，那就是國民黨沒有文化。

這裡說的文化不僅是深層的倫理價值，而是我們所熟悉的文化型態，包括美術、建築、音樂、出版、表演藝術、大眾傳播，電影電視等等。從民國大陸時代開始，一直有專業領域的傑出人士，有些是親近國民黨的，有些本身就是國民黨的高級官員，如胡適、王雲五、吳稚暉、梁實秋、林語堂、董顯光、朱家驊、陳立夫、傅斯年。

戲劇界則有姚一葦、沈剛伯、馮寄忠等；小說家從大陸持續到台灣一直都很多，如張恨水、王度廬、老舍、張愛玲、白先勇等，甚至光復40年間國民黨體系的文化單位依然很活躍，《中央日報》、《中國時報》、《聯合報》副刊培養出許多小說家、散文家、詩人、報導文學家、插畫家等，也是兩代人成長的精神養分；中央電影公司更是台灣新電影的推手，這些都是國民黨思想和執政體系下創造的輝煌文化。

問題是現在呢？有誰可以想像在國民黨體系下，或是明顯的傾向國民黨的群體中，有什麼具有影響力的文學家、戲劇家、理論家或者電影人嗎？如果有，都是上一輩的人物，50歲以下的幾乎是零。

曾幾何時，國民黨已衰退到這種程度，不只是沒政權，沒思想，而且沒文化。一天到晚只在做選舉估算，目光如鼠。國民黨也有文化教育領域的立委，但文化界好像很少看到他們，沒看到他們提出的文化產業政策，跟文化人密切的交流溝通，更不要說想辦法找資源來協助文化工作者。

一位出版界好友說，有一次出版人開研討會，請立委過來，結果來了3位都是民進黨立委，國民黨一位都沒有。今年由台大前校長管中閔策畫的「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念圖片展」，我參與執行工作，結果開幕活動，沒有一位國民黨立委出席。這是什麼國民黨？沒有一位立委對抗戰勝利和台灣光復80周年紀念展有任何興趣？

大概沒有人相信這樣的黨有任何思想、信義可言，成天只會跟民進黨相罵，彷彿有很強的戰鬥性。不過，真正的戰鬥性不是來自吵架或打架，而是展現本身的文化魅力，這才是長長久久的。

很遺憾的是，我看不到有任何國民黨立委或官員致力於正面的文化建樹，包括思想、藝術、出版、建築、城市建設等等。

為什麼國民黨會衰敗到這種程度？說到底是因為一開始就沒有堅定的思想信仰，自然沒有從信仰產生捨我其誰的勇氣和膽識，下面就變得鬆鬆垮垮，氣若游絲，最後就是不死不活的模樣，眼睛看不到5公尺以外，設定目標不超過半年以上，就算是有能力的人也會羞與為伍，最後國民黨就彷彿歷史遊魂，東飄西蕩。

因此，黨領導人如果要扭轉大局，在設定基本思想理論體系之後，接下來就是要大力扶持本身的文化人才，才能凝聚人心，建立正面的文化貢獻，取得向前邁進的最大力量。