「沒料到有聖誕禮物吧！」川普親曝改變空襲時間 「死神」殲滅奈國ISIS營地

美國總統川普（Donald Trump）在最《Politico》新刊出的專訪中證實，他已下令對奈及利亞境內的聖戰組織發動致命軍事行動，目標為迫害基督徒的伊斯蘭國（ISIS）恐怖分子，相關營地已遭「徹底殲滅」。訪談中，川普還透露，原本計畫提前執行，但最終選擇於聖誕節期間發動，「我說，送給他們一份耶誕禮物吧。他們（ISIS）完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，」

川普聖誕節當天在自家社群平台Truth Social上發文表示，他今晚以三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的ISIS恐怖組織發動強力且致命的精準打擊，這些恐怖份子長期殘忍的殺害無辜的基督徒，規模為多年來首見；他強調，不會允許激進伊斯蘭恐怖主義興起。川普除對軍隊送出聖誕祝福外，也「問候」已死亡的恐怖分子，表示若繼續迫害基督徒，將會有更多人喪生。而後美國非洲司令部（AFRICOM）證實，此次空襲在奈及利亞當局協調下進行，評估有多名ISIS恐怖分子在營地內被擊斃。

2025年11月2日，奈及利亞當地報紙頭條寫著美國總統川普針對奈國的貼文：「停止殺戮當地基督徒，否則就接受軍事制裁」。（資料照，美聯社）

MQ-9死神無人機載運發射 美國精準打擊 ISIS據點

另外，美國戰爭部發布影片顯示，飛彈從軍艦發射，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也感謝奈及利亞政府的支持與合作，表示不排除有更多行動。奈及利亞資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）說明，此次空襲使用16枚GPS導引的精準彈藥，由由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運發射，最終成功殲滅企圖滲透至奈及利亞的ISIS武裝分子；他也特別強調，美方此次行動是在奈及利亞參與下，經情報蒐集、作戰規劃後進行。

空襲前數月就曾示警 美國國務院先施以簽證制裁

事實上，川普自10月中下旬就開始，多次對奈及利亞基督教族群面臨嚴重威脅提出示警，當時他曾指奈及利亞政府無法有效阻止暴力行為，他已下令五角大廈規劃潛在軍事行動。時至11月，美國國務院根據《國際宗教自由法》將奈及利亞列為「特別關注國家」，並對涉嫌施暴、殺害基督徒的奈及利亞人實施簽證限制。此次空襲後，奈及利亞當局也強調，致力保障所有任何信仰的公民權利。

