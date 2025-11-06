沒方向盤.踏板 特斯拉Cybercab亞太區首秀

第八屆上海進博會，最吸睛的焦點之一，就是沒有方向盤、也沒有踏板的特斯拉 Cybercab。這款無人車首度在亞太現身，吸引大批民眾預約排隊參觀，未來只要手機按一下，車子就能自動開過來接人，特斯拉宣告要用這款新車，挑戰無人駕駛市場。

特斯拉 Cybercab無人車首度在亞太區現身，吸引大批民眾前往上海進博會預約排隊參觀。（圖／TVBS）

剛硬線條、極具科技感的外型，特斯拉 Cybercab 無人車來到上海進博會，吸引車迷目光。民眾手上的相機快門聲沒停過，因為這是特斯拉 Cybercab 首度現身亞太地區，一開館就成為汽車展區的熱門焦點。但想要靠近一點看，還得先預約排隊。

TVBS 特派記者 莊鎧毓：「這輛最新型的特斯拉 Cybercab，可以看到香檳金的外觀非常搶眼，而且裡頭沒有踏板，也沒有方向盤。它是最新型的車款，第一次在亞太地區展出。」

預計明年正式量產。特斯拉統計，北美 92% 的車輛使用者出門就是一到兩人，因此車內只放兩張座椅，行李置放空間更大了。

特斯拉工作人員：「這輛車並不是傳統意義上的汽車。我們認為它更像是為人工智慧所打造的超級硬體。純視覺感知，以及特斯拉強大的端到端智慧演算法，來實現真正的無人駕駛。手機 APP 上輕輕一點，它就會來到你的面前，把你送到你想去的地方。」

特斯拉執行長馬斯克曾說，未來這輛車正式服務後，每英里成本只要 0.18 美元，遠比 Uber 的 1-2 美元還便宜。

特斯拉上海區總經理 孫嘉澤：「一度電大概能跑 10 公里左右。家庭出遊還是在城市內部的貨物運輸，都可以滿足你的日常需求。」

特斯拉持續打造未來車款，但電動車銷量仍面臨挑戰。外媒報導，今年特斯拉在歐洲市場銷量大幅下滑：瑞典買氣縮水 88.7%，芬蘭和奧地利下降 60%，連降幅最低的西班牙也減少了 3 成之多。

電動車浪潮來勢洶洶，日本老牌大廠本田也趁著上海進博會期間推出第一輛純電休旅車 S7。保險桿層次分明、輪廓銳利，貫穿式燈條，外型相當霸氣。

本田汽車工作人員 劉聰：「它通過獨特外觀設計，榮獲了 2024 年十大車身的大獎。經過了超過一千次以上的實驗，來確保安全性。」

大陸國產電動車競爭激烈，著眼於龐大市場，日系美系電動車都積極搶攻市佔率。

