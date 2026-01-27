沒日期、純機械 這才是賽車計時錶該有的樣子

記者鍾釗榛／綜合報導

Hamilton Chronograph H復古賽車錶。（圖／翻攝Hamilton網站）

提到Hamilton腕錶，多數人第一時間想到的是卡其野戰錶，或出現在電影《星際效應》、《奧本海默》、《天能》、《MIB星際戰警》及《珍珠港》的經典錶款，其實這個品牌在賽車世界也曾風光一時。Intra-Matic系列正是誕生於那個講究線條與速度感的年代，最早可追溯到1960年代末，近年重新回歸後，逐步把塵封的賽道基因重新喚醒。

Hamilton Chronograph H復古賽車錶，設計三種錶盤顏色。（圖／翻攝Hamilton網站）

致敬六、七〇年代的計時黃金期

這回新推出的三款計時碼錶，靈感直接來自賽車運動最迷人的黃金年代。設計重點放在漢米爾頓參與研發首批自動計時機芯的那段歷史，整體輪廓延續復古比例，卻不顯老氣，反而多了幾分純粹的機械味。

設計靈感來自70年代賽車風格。（圖／翻攝Hamilton網站）

漸層錶盤成為視覺亮點

三種配色各有個性，獵人綠、暖棕色與藍色錶盤皆採用由外而內加深的漸層設計，在拱形藍寶石鏡面下特別有層次。藍色款搭配亮眼橘色計時秒針最搶戲，綠色與棕色則以奶油色細節與米色夜光呈現老車儀表般的溫度，搭配白色小錶盤與測速刻度，讀時相當直覺。

綠色以奶油色細節與米色夜光呈現老車儀表般的溫度。（圖／翻攝Hamilton網站）

手上鍊機芯更有玩味

錶殼尺寸維持在40mm，厚度約14.35mm，佩戴起來相當均衡。內部搭載H-51手上鍊計時機芯，具備60小時動力儲存，並採用Nivachron游絲提升穩定性。為了保留乾淨錶面，刻意捨棄日期顯示，讓整體更貼近老派計時錶的原味精神。

錶殼尺寸維持在40mm，厚度約14.35mm。（圖／翻攝Hamilton網站）

一錶兩戴 復古與日常都到位

每只腕錶皆隨附穿孔賽車風格皮錶帶與不鏽鋼網狀鍊帶，從休閒到正裝都能輕鬆轉換。對於想入手一只具備賽車血統、又不過度張揚的計時錶來說，這次新作正好踩在復古與現代之間的甜蜜點。

Hamilton Chronograph H復古賽車錶。（圖／翻攝Hamilton網站）

