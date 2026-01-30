沒時間做運動！營養師推「運動點心」 通勤路上就能做

營養師呂美寶分享，若精神與體力狀況許可，他會優先選擇爬樓梯。（本刊資料照）

現代人生活忙碌，常常覺得沒時間運動，但其實只要善用日常通勤時間，就能讓身體活動量自然累積，營養師呂美寶指出，把短時間、高效率的動作融入生活，不僅門檻低，也能對心肺、代謝與長期健康帶來實質幫助。

樓梯跟手扶梯 選哪一種上樓？

營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」分享，她習慣在通勤時盡可能把運動融入生活裡，例如出捷運站時，若精神與體力狀況許可，就會選擇爬樓梯，而且是用「輕盈、穩定的小跑步」跑上去；在捷運車廂內，也會利用站立時間進行簡單的提臀收縮，她表示這些都是很實用的「運動點心（Exercise Snack）」。

爬樓梯對身體有什麼好處？

營養師呂美寶指出，這類短暫卻有強度的活動，對身體有4項好處。首先，爬樓梯能讓心跳在短時間內上升，有助於刺激心肺功能，像在日常中模擬高強度間歇訓練（HIIT）的型態。其次，臀部與大腿等大肌群動起來，更有效利用血糖，幫助提升胰島素敏感性與血糖穩定。

此外，樓梯運動的負重強度高於平地行走，能同時刺激肌力與骨密度，有助維持骨骼健康。她也提到，短時間的高強度活動能讓大腦迅速清醒、提升專注力，效果往往比再喝一杯咖啡更有效。

