沒時間去銀行換新鈔？百貨、超商ATM「24小時都能領」 名單一覽

【緯來新聞網】每到了農曆春節，就是換新鈔的時候。中央銀行宣布從今（9日）開始，一直到13日為止，全台共有8家金融機構、455家指定分行可兌換，對於沒有時間在銀行營業時去辦理的人，今年也提供ATM提領的選擇，去百貨公司、超市或超商就可以換新鈔。

為了分流臨櫃的人潮，台灣銀行和兆豐銀行指定的ATM皆可領取新鈔，中國信託全台151間超商門市ATM也限量供應新鈔，台新銀行配合指定的新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM。要注意的是，ATM領取百元鈔單次最多只能領10張，假如所需數量超過，需要多次操作。



●台新銀行

2月9日起至2月17日（大年初一），在全台新光三越、環球購物中心及大全聯門市提供24小時ATM新鈔提領服務。



●中信銀行

2月11日至2月13日，在全台151家指定7-ELEVEN門市內的ATM提供限量新鈔提款，可至「中國信託銀行」查詢換新鈔據點。

中國信託銀行： https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_2026NewbanknoteATMlocate_inquiry.html



銀行業者提醒，善用ATM可大幅降低臨櫃壓力，也減少長者和小孩在銀行大廳久候的不便，民眾可以先查詢附近有哪些ATM提供新鈔，再決定是否需要到櫃台排隊。

