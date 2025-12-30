「沒時間浪費了」美參院軍委會主席促台灣放下黨派分歧全力挺國防

幕僚批評，藍白修正《財劃法》是「國家財政的災難級危機」。 （示意圖） 圖：張良一 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，今（30）進行天實彈射擊。對此，美國聯邦參眾議員也接連表達公開關切及譴責，美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言，已經沒有時間可以浪費了！期盼台灣放下黨派分歧，全面資助國防特別預算。

韋克爾在社群平台X（前推特）發文寫道，中國入侵台灣的演練正持續升級，這些日益複雜且臨時發動的演習，旨在展示解放軍封鎖台灣及脅迫台北的能力，美國必須採取緊急行動，加速對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權（PDA）」及台灣安全合作倡議資金。

韋克爾特別呼籲「我們的台灣盟友必須放下黨派分歧」全力支持賴清德總統提出的「國防特別預算」，並強調「已經沒有時間可以浪費了」；美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）指出，中共的侵略行為是不可接受的，北京魯莽的活動持續破壞全球安全，美國繼續支持印太地區的盟友是正確的。

聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Díaz-Balart）也表示，北京為台軍演顯然試圖恐嚇自由民主的台灣人民，美國將與台灣站在一起，持續反對任何形式的脅迫、侵略及對區域穩定的威脅。美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）則贊同美國政府對台海和平的堅定承諾，並重申台灣是美國「強韌且可靠的夥伴」。

