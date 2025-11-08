沒時間看盤怎麼投資？富邦投信董座分享「定海神針」指數：適合做核心配置

富邦投信董事長黃昭棠建議，若投資人想參與市場，又覺得個股選擇困難，可透過指標性指數發行的ETF或指數基金進行相關配置。示意圖。（資料照，劉偉宏攝）

在AI熱潮的推進下，全球各國股市都創下歷史新高，目前輝達股價已達200元，市值達到4.886兆美元，瀕臨5兆美元大關。對此，富邦投信董事長黃昭棠在網路節目《老謝開講》中表示，指數的指標可作為投資人重要觀察方向，若投資人沒時間做功課，又參與市場，便可考慮跟著大盤一起成長的指數標的，或透過定期定額方式長期平均成本。

黃昭棠指出，AI熱潮點燃人類的第4次「工業革命」，美國過去對於許多規格的制定有所忽略，此次AI熱潮美國從政府到整個商業都覺醒了，美國企業紛紛投入大量資源進入AI。而AI未來最重要的關鍵即為如何讓單元運算成本快速下降，因為中國過去就是用成本快速下降的部分囊括整個市場。

黃昭棠續指，過去投資的趨勢或議題，大部分都是透過在資本市場募資，一旦資本市場出現斷鏈，可能許多趨勢便嘎然而止。但現在除了上游的輝達、微軟、Amazon、Meta和Alphabet等雲端服務商本身已具備大量的自主現金流量，再加上出現新商業結構「AI永動機」，透過互相投資、交叉持股或訂定長約，讓整個AI投入的發展趨勢以所供給帶動需求，創造新的天際線。

黃昭棠進一步說道，指數的指標可作為投資人重要觀察方向。舉例來說，納入S&P 500（標普500）指數的重要關鍵為市場上近1季有獲利或連續4季加總獲利為正的公司，這500家公司可涵蓋美國約80%市值，因此S&P 500指數的組合便可代表整個市場上產業或趨勢的移動。S&P 500之所以對投資人是個重要的「定海神針」，回看1990年代，S&P 500中市值最大的為權重3%的IBM，2000年為市值4.1%的GE，2010年為市值3.2%的艾克森美孚石油，2020 年為市值6.7%的蘋果，截至今年9月，市值最大的則為占比8%的輝達。由此可見市場趨勢從傳統的能源、製造，開始往科技的方向挪移，因此長時間來看，投資人的資產配置可用S&P 500做為重要指標，調節自己的投資配置。

選股方面，黃昭棠舉例，2025年S&P 500指數的漲幅約為18%，但NASDAQ 100指數漲幅為23.5%，較S&P 500更加出色，因此配置上會在NASDAQ 100中的成分股進行挑選。若投資人想參與市場，又覺得個股的選擇有困難度，指標性指數發行的ETF或指數基金都很適合進行相關配置。投資過程中不外乎就是 「擇股」和「擇時」兩個選擇。若投資人會花時間做功課，當然就可以依照自己的想法進行相關安排，但有部分投資人沒有時間做功課，此時若想參與市場，便可考慮跟著大盤一起成長的指數標的。在台灣過去都將指數化投資和ETF畫上等號，但指數基金也同樣是指數化投資，指數基金便是讓一般投資人可用一天的淨值進行長期投資。

黃昭棠表示，若投資人對擇股存在迷惘，或無法明確掌握進出場時間點，可以透過定期定額長期平均成本。而因美國整個市值持續增加，因此可用S&P 500去做核心配置，攻擊性部位可用NASDAQ 100搭配，若投資人對個股有研究，可再搭配一些個股進行操作，長期來講，對於資產累積的速度和厚度都會有非常大的幫助。

