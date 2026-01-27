沒會員卡吃不到熱狗？好市多4大新制一次看 台灣是否跟進官方回應了

知名美式賣場好市多（Costco）成功打造會員消費生態，日前才宣布4月起調漲會員年費，如今再推出4項新制，包括美食區規劃、加油站營運、結帳流程與藥局服務，影響超過8100萬名付費會員。

熟食區全面掃會員卡 熱狗不再開放非會員

綜合外媒報導，好市多計畫在今年推動4項重大變革，像是1.5美元（約新台幣47元）的招牌熱狗已經凍漲超過40年，為了杜絕漏洞，好市多將全面升級查驗機制。未來想購買好市多熟食區的商品，「會員卡」將成為必備條件，無論使用現金或信用卡支付，都需要先刷會員卡。此舉等同封堵非會員享有「佛心價格」，確保優惠專屬於會員。

首座「獨立式加油站」將啟用

好市多過去以附設的加油站聞名，低油價也吸引會員加油、帶動賣場消費。今年將在美國加州設立首家「獨立加油站」，同樣僅限會員加油使用。外界認為，此舉可能成為未來新型商業模式的測試。

擴大預先掃描機制 排隊結帳時間盼縮短20％

結帳效率一直是好市多的硬傷，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，未來將擴大「結帳前預掃描」技術，由員工在排隊階段先行掃描購物車內的商品，結帳時間可望縮短約20％。搭配掃會員卡入場制度，尖峰時段動線流動性預期將明顯改善。

導入透明定價機制 藥品成本一目了然

醫療服務方面，好市多與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成（Cost-Plus）」定價制度，讓會員能清楚看到藥品成本、固定加價與服務費結構。此種高度透明的定價機制，在現行藥局體系中相對罕見，也被視為能強化會員黏著度的新策略。

好市多2026年新制將全面影響會員消費模式，不過相關新制台灣市場何時才會同步跟進，官方回應目前台灣尚未有消息，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。