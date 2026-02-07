沒有上將現身! 北京軍政座談會僅20將參加 習張鬥曝「權力迴旋鏢效應」

2026 年度首都軍政座談會於 2 月 5 日在北京舉行，中共政治局委員、北京市委書記尹力，以及退役軍人事務部部長裴金佳出席並講話，北京市委副書記、市長殷勇也到場。 圖：翻攝自 央視網

[Newtalk新聞] 據《北京日報》報導，2026 年度首都軍政座談會於 2 月 5 日在北京舉行，中共政治局委員、北京市委書記尹力，以及退役軍人事務部部長裴金佳出席並講話，北京市委副書記、市長殷勇也到場。報導指出，與會人員包括軍委機關部門和駐京單位領導代表，但未公開具體將領名單。

根據中共央視國防軍事頻道畫面，本次座談會共有 7 名佩戴中將軍銜肩章的軍方將領出席，以及 13 名佩戴少將肩章的軍官，無上將參與。7 名中將包括陳德民、梁平、鄭堰坡、紀多、董文輝、胡瑜海、丁興農，據《大紀元新聞網》今 ( 7 ) 日報導，政局觀察人士普遍認為，陳德民現任軍委政治工作部副主任；梁平現任中部戰區副政委；紀多現任空軍副政委；胡瑜海現任海軍副政委兼政治工作部主任；丁興農現任火箭軍副政委。這五名中將分別是軍委及戰區、軍種政工副職將領。

廣告 廣告

中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，此舉使得原本七人的中央軍委僅剩軍委主席習近平與副主席張升民。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

中國問題專家李林指出，「中共地方上的軍政座談會，一般會邀請駐區部隊主官參加。這其中有兩人值得注意。 一個是鄭堰坡。鄭於 2024 年 3 月任西部戰區副政委兼戰區陸軍政委，晉升中將軍銜。由於北京軍務隸屬中部戰區管轄，所以鄭不太可能以西部戰區政委身分出席首都軍政座談會。鄭很可能已轉任陸軍副政委，代表駐京陸軍出席首都軍政座談會。」他說，「董文輝曾在武警總部政治部任職，現在有可能以武警部隊副政委身分出席首都軍政座談會。」

《大紀元》報導，政治評論員唐浩指出，習張鬥首先暴露中共高度腐敗與官員無德無才問題。中共軍委作為最高軍事決策機構，7 名委員中已有 5 人因貪腐被查處，僅剩習近平與負責軍方紀律的張升民，反映出高層任用存在嚴重問題。唐浩表示，反腐十多年來，中共體制仍普遍「逆向淘汰」有德有才之人，留下的多為馬屁精或權錢交易者，反映所謂的「反貪腐」多為換湯不換藥。

近年來，中國當局持續針對解放軍高層進行清洗，在張又俠、劉振立被官宣調查後，已累計有多達 38 名上將軍官落馬或失蹤，解放軍的上將也因此成為了「稀有動物」。圖為中國中央軍委在 2025 年 12 月舉行的晉升上將軍銜儀式。 圖：翻攝「微博」解放軍報

唐浩認為，習張鬥也暴露中共反民主、反人民、反文明。中共最高領導層透過戲劇化的宮廷鬥爭奪權，完全無法律與民主規範可循，權力運作呈現古代部落式原始競爭。這種極權統治下，人民無法發聲，政治參與被剝奪，甚至可能因言論遭受牢獄之災，暴露出所謂「全過程民主」實為虛名。

唐浩指出，習張鬥也暴露中共愚弄百姓、國力依靠造假，習張鬥的核心衝突之一在於出兵台灣時程的分歧：習近平欲於 2027 年前發動，而張又俠主張 2035 年後才適當。原因在於軍方清楚實際戰力不足，裝備貪腐、技術缺陷明顯，甚至導彈內裝燃料被替換為水。唐浩強調，中共透過宣傳煽動愛國情緒，但軍方內部清楚戰爭將帶來巨大傷亡，凸顯國力表象化、愚弄百姓的問題。

唐浩指出，暴露極權統治下人人不被信任、皆有危險。張又俠即便是軍方高層且與習近平世交，最終仍因被視為「攔路虎」而遭到清洗。類似情形也出現在胡錦濤、王岐山等中共高層人物身上，反映極權體制下權力至上的本質。唐浩稱，這種制度造成領導人對權力產生瘋狂迷戀與焦慮，「權力迴旋鏢效應」導致昔日盟友最終可能成為打擊目標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……

「黃馬褂」沒拿掉就抓張又俠? 習慘遭「程序卡關」 人大未撤職留伏筆 媒體也分兩派...