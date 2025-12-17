沒有不可能！ 白宮幕僚長罕見受訪 爆川普有「酒鬼型人格」

向來低調的白宮幕僚長【威爾斯】，最近罕見的接受時尚雜誌「浮華世界」的深度專訪。威爾斯評價美國總統川普，認為他擁有「酒鬼性格」，因為川普深信這世上「沒有不可能」，所有事情都可能辦到。此外，威爾斯還爆料川普，每天醒來都想著對政敵報仇。浮華世界的報導一出，白宮上下立刻出面滅火，包括副總統范斯和發言人李威特，都批評報導是斷章取義、惡意抹黑。

低調的白宮幕僚長威爾斯，深受美國總統川普信任。(圖／達志影像美聯社)

美國白宮幕僚長威爾斯近日接受「浮華世界」雜誌專訪，罕見公開對美國總統川普及其核心團隊提出尖銳評論，引發白宮上下震驚。這位史上首位女性白宮幕僚長形容川普具有「酒鬼性格」，認為他深信「沒有不可能」的事情，並透露川普每天醒來都想著對政敵報復。專訪一經刊出，立即引發白宮團隊強烈反彈，多位高層包括副總統范斯和發言人李威特紛紛出面滅火，指控報導斷章取義、惡意抹黑，試圖平息這場白宮內部風波。

現年68歲的威爾斯作為美國史上第一位女性白宮幕僚長，成功協助川普重返白宮，是川普2.0政府中最重要的幕僚之一。她平時行事低調，在橢圓形辦公室總是選擇坐在鏡頭看不到的位置。威爾斯在專訪中透露，她成長於父親酗酒的家庭，因此能在不喝酒的川普身上看到相似特質，那就是「沒有什麼是辦不到的事」的心態。她還坦言，川普政府內部存在諸多問題：四月初川普的關稅解放日因團隊內部出現巨大分歧而被迫撤回，馬斯克裁撤美國國際開發署的做法讓她感到震驚，司法部長邦迪處理已故富商淫媒艾普斯坦檔案的方式也被她形容為「徹底搞砸」。

威爾斯在專訪中不僅評價川普具有「酒鬼性格」，還表示副總統范斯十年來一直是陰謀論者，前川普資深顧問馬斯克則是個「徹頭徹尾的怪咖」，行為不總是理性。這些直言不諱的評論在報導發布後引發白宮團隊強烈反彈。白宮發言人李威特表示，報導對幕僚長訪談的話語進行了斷章取義，沒有將完整對話脈絡寫進去。副總統范斯則解釋，威爾斯和他在公開和私下場合常拿陰謀論開玩笑，強調總統在私下的樣子和公開場合完全一樣。

這次專訪不僅有威爾斯參與，還包括副總統范斯、國務卿盧比歐等高層，他們一同拍攝了具有時尚風格的照片。儘管這是白宮事前同意的訪談，報導曝光後卻被白宮形容為假新聞。威爾斯本人也試圖降低爭議溫度，表示這篇專訪是用惡意包裝的抹黑文章，但同時強調這無法阻止他們繼續讓美國再次偉大。

