沒有不舒服！她靠「1指標」揪出胰臟癌 醫：機率僅1％

胰臟癌素有「癌王」之稱，早期幾乎沒有明顯症狀，往往確診時已是晚期。肝膽腸胃科醫師林相宏分享一名70歲女性案例，該名患者本身有糖尿病、高血壓、高血脂「三高」病史，且有抽菸習慣，平時並無不適，卻在抽血時意外發現腫瘤標記CA19-9略為升高，從40 U/mL（正常值小於27）一路上升至55 U/mL，因而進一步接受胰臟內視鏡超音波檢查，發現一顆約1公分腫瘤，術後證實為第一期胰臟腺癌。

林相宏在臉書指出，CA19-9其實並不是最理想的胰臟癌篩檢工具。首先，早期胰臟癌未必會造成數值上升；其次，膽結石、胰臟炎、肝臟疾病或腸胃道發炎等良性疾病，也可能讓CA19-9升高；此外，還有部分體質的人即使罹患胰臟癌，CA19-9數值也不會上升。因此，若僅憑抽血正常就認為「沒事」，反而可能落入篩檢造成的「假安心」陷阱。

那麼CA19-9何時才有價值？林相宏說明，當已經懷疑或確診胰臟癌時，CA19-9主要用於追蹤治療效果，例如觀察化療後數值是否下降、監測是否復發，以及輔助評估疾病嚴重度，但絕非單獨診斷依據。換言之，它是「追蹤工具」，而不是「找病工具」。

林相宏強調，若數值僅輕度升高（27至100 U/mL），得到胰臟癌的機率不到1%，多半為良性原因；但若達到中度（100至300）、明顯升高（300至1000）甚至超過1000以上，風險確實會提高，建議進一步檢查釐清原因。

如何揪出早期胰臟癌？

醫師許秉毅曾表示，研究顯示，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。不過有2大方法可以揪出「早期胰臟癌」，包括每年做一次腹部超音波檢查，並抽血驗「胰臟癌指標—CA 19-9」、「胰臟發炎指數—澱粉酶」，若有異常，則做進一步檢查。

另一個則是每3年做一次「腹部磁振造影檢查」，由於腹部超音波檢查胰臟會受腸胃氣體的干擾，常有死角，磁振造影檢查可以精確的篩檢出0.5公分的胰臟腫瘤，且無輻射線。缺點是費用較昂貴，做一次約需1萬1000元。

