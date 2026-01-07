「沒有不適症狀」50歲男檢查肺部驚現上百結節 醫師嚇一跳

胸腔科醫師蘇一峰除了評論時事，也會在臉書上分享自己經手的病例。近日他提到一名50歲男性，平常沒有不舒服的情況，但健檢卻發現上百顆肺結節，讓他也非常驚訝。

蘇一峰在臉書發文指出，台中一位50歲的男性，做了10年的噴漆工作，加上20年的車床工作，還抽煙20年，沒有不舒服症狀，近日做了健檢電腦斷層，結果「一做嚇一跳」。他進一步指出，「該男子肺部滿天星，有肺結節上百顆，且九成五以上都是毛玻璃肺結節，且肺結節太多，又不能全靠開刀處理」。

文章曝光後，不少網友紛紛感嘆，「職災，肺病本來不容易警覺」、「天啊！才50歲就這麼嚴重」、「工作接觸那些有機溶劑或特殊粉塵的都要小心」、「很可能是職業傷害，肺部疾病容易被忽視，發現後通常都是有嚴重性了」。

新北市立聯合醫院衛教文章指出，肺結節俗稱「肺部小白點」，是在胸部X光或電腦斷層（CT）中發現的小塊陰影，大多數小於3公分。絕大多數是良性的，如發炎、鈣化結節，但也可能是早期肺癌！

文章中指出，若肺結節大於8mm、形狀不規則、或有實性成分，民眾就高度警覺，有些可經由針刺穿刺活檢確定，再決定是否開刀。小病灶若有高風險因子，可考慮直接手術切除；至於良性機率高者，可用定期電腦斷層追蹤觀察。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

