沒有世界盃、沒有奧運 運彩仍衝破700億年銷創新高 關鍵就在「這項運動」

沒有奧運、沒有足球歐國盃，台灣運彩2025年竟逆勢狂飆！台灣運彩總經理林博泰今（21）日在經銷商表揚大會宣布，全年銷售額衝上710億元，年增67億元，一舉超越2024年的643億元。

林博泰也看好2026年，在世界棒球經典賽、世足賽與亞運3大賽事帶動下，運彩銷售目標將挑戰850億元，再衝新高。

2025年運彩銷售成長，有什麼原因？

台灣運彩平台指出，2025年雖無大型國際賽事加持，但憑藉全體經銷商的經營動能、玩家投注習慣的成熟，以及棒、籃、足、網四大球項的場中玩法擴增，整體銷售仍達兩位數成長。

首要關鍵：網球項目突破

自2025年起，運彩新增ATP與WTA挑戰賽等投注標的，帶動網球年度銷售達104億元，正式成為繼棒球、籃球、足球之後的「第4個破百億」運動項目，為全年710億元總銷售注入強勁動能。此舉不僅讓投注內容更豐富，也反映球迷群的多元化與國際觀賽習慣逐漸深化。

第二大成長動能：「場中投注」全時段布局

2025年台灣運彩場中投注場次由4,200場增加至5,400場，年增近3成，涵蓋美職、美籃、歐洲足球、亞洲聯賽到網球、冰球、羽球等項目，形成「從早到晚都有比賽」的投注生態。林博泰指出，「我們納入俄羅斯冰球、澳洲與紐西蘭籃球等賽事，讓球迷早、中、晚皆有選擇，也提升投注站的整體停留時間與活絡度。」

第三個推升因素：投注通路的數位轉型

全台2,700家實體投注站與線上投注平台同步運作，24小時提供投注服務。2025年線上會員與投注金額雙雙成長，線上投注占比提升至43%，顯示數位投注已成主要成長引擎。林博泰表示，數位化不僅吸引年輕族群進場，也讓投注習慣更靈活、多元。

展望2026年，台灣運彩將迎來「3、6、9」國際運動大年：3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽、9月名古屋亞運。林博泰表示，「參考上屆世界盃、亞運與2024年世界12強棒球賽銷售表現，本屆雖受北美時差影響，但因世界盃擴編至48強、賽程增加，預估3大賽將帶來140億元銷售額，全年挑戰850億元。」

運彩跨足電影行銷，如何拉近體育與觀眾？

除投注業務外，台灣運彩也跨界支持體育影視內容。繼元旦上映的《冠軍之路》紀錄片票房長紅後，運彩投資的劇情片《絕勝》預計暑假上映。林博泰提到，「我們從上映日起就在全台2,700家投注站播放紀錄片，並推出投注送電影早鳥優惠券活動，讓球迷能以行動支持台灣體育與國片。」

體育熱潮再起，投注能否成為體育發展的永續動能？

面對2026年三大賽事齊發，台灣運彩預期銷售將再創高峰。林博泰強調，投注不僅是娛樂，更是支持台灣體育的重要力量，「買運彩、助體育、增光彩」，讓全民參與成為推動運動產業成長的正向循環。

