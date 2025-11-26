沒有中國人背鍋了！網友曝旅日見聞 台灣人素質掀熱議

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近期中日關係緊張，旅日中國遊客大量減少。一名網友結束9天沖繩之旅後有感而發，稱沒有遇到中國遊客，但也因此看見許多台灣人在日本的無禮行為，感嘆到「沒有中國人幫忙背鍋了」，並提醒台灣人出國注意禮貌，引起一眾網友談論台灣人的素質。

一名網友結束9天沖繩之旅後有感而發，稱沒有遇到中國遊客，但也因此看見許多台灣人在日本的無禮行為。（示意圖／Unsplash）

這名網友於Threads發文表示，自己剛結束9天的沖繩之旅，驚呼確實沒有遇到中國遊客，反而遇到許多台灣人的糟糕行為。他親眼目睹台灣人在店裡、路上大聲喧嘩，更看到放任小孩在百貨推車上溜滑板車的父母。因現在旅日的中國遊客人數銳減，原PO直言，「沒有中國人幫忙背鍋了」，提醒國人注意自身行徑，「不要丟臉丟到國外去」。

廣告 廣告

貼文一出，引起逾400名網友回應。多數人認同原PO的想法，「台灣人的素質從來不怎麼樣，只是自己不承認」、「第一吵的不來，第二吵的就出現了」、「沒有中國人背鍋，日本人終於可以看到台灣人的真面目」、「之前只是有中國人坦著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿」。

更有許多人分享經驗，「我8月去石垣島，島上除了日本人幾乎都是台灣遊客，我親眼看到在禁止吸煙的賣場等候區，有台灣人在吸煙」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人，放任小孩在超商奔跑，電梯大聲嚷嚷」、「這次去排隊也是遇到插隊的台灣大媽」。有人則善意提醒，「台日友好，希望台灣素質保持好水準」，也有人呼籲台灣人注意行徑，「不要搞到日本禁止台灣人去，大家就欲哭無淚了」。

更多FTNN新聞網報導

日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡

日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光

日本以後看不到貓熊！中日情勢緊張 明年2月歸還後恐不再出借

