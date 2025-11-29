即時中心／林耿郁報導

高市早苗「台灣有事」主張引發中國跳腳，雙方持續互不相讓；值此關鍵時刻，前首相石破茂卻公開喊話「沒有中國，日本還能運作嗎？」此番言論獲得中國駐日使館轉發，卻也引來日本網友批評，一名中國利益優先的前總理，「真是日本的恥辱！」

石破有事？現任日本首相高市早苗「台灣有事」，可能出動自衛隊參戰的言論，引發北京跳腳，雙方至今仍互不相讓。

最新消息是，中國無預警取消日本女星濱崎步原定在上海舉行的演唱會。日方則在川普介入下，近日表示不會對台灣法理地位置評，但仍拒絕改變台灣有事立場，情勢未見緩和。

值此關鍵時刻，剛剛卸任的前首相石破茂，持有與現任首相高市早苗不同看法。

綜合日媒報導，11月26日，石破茂在東京一場未公開的活動中，說出「沒有中國，日本還能運作嗎（中国なくして日本成り立つのか）？」的言論，經媒體報導後引發高度爭議。

中國駐日大使館X引述了相關新聞，還特別摘錄自1972年中日建交以來，歷屆日本政府均「理解並尊重」台灣是中國一部份的立場，且這一點不能「輕易改變」等文字。

不過對於這位前首相說法，許多日本網友在X上留言不表認同；有人批評石破茂，竟以中國利益為優先，「日本之恥（日本の恥だわなぁ）」；也有人回應，「這個老人已經不需要了」，如果中國想要「就給你們」；更有網友直指，石破茂在任時「支持度不滿30%」，無法代表真實日本民意，否則他也不會下台；隨著東亞局勢升溫，台、日、中三方關係持續引發熱議。





原文出處：快新聞／「沒有中國，日本還能運作嗎？」石破茂爭議發言 北京按讚、日人不挺

