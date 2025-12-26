「沒有人在」聽哭全網！張柏芝自曝剖腹產返家傷口發炎

張柏芝自曝剖腹產出院「沒人在家」。（中時資料照）

女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有兩子 Lucas、Quintus，離婚後多年獨自扛起育兒重任，2018 年再迎來第三個小兒子 Marcus，生父身分至今未公開。一路走來，她「單親媽媽」的形象深植人心，近日再度因一段過往經歷掀起外界熱議。

張柏芝近日在綜藝節目《一路繁花2》中，罕見談及自己剖腹產後的辛酸往事。她透露，當年剖腹產出院返家後，傷口出現紅腫與疼痛，卻因主治醫師已赴歐洲旅遊，無法即時協助，只能自行塗抹消炎藥膏處理傷口，「那我就要自己救自己囉，我就把什麼消炎藥啊、藥膏啊全塗，等那個醫生回來」。

獨自「自救」的過程讓現場嘉賓聽得一陣鼻酸。更令人震驚的是，她回憶當天回到家甚至還沒來得及躺下休息，就發現家中愛犬即將生產，她只好自己蹲在地上，幫狗狗接生，直到一切結束後，才驚覺自己的剖腹產傷口腫脹加劇。

這段描述也引來節目嘉賓質疑，劉嘉玲忍不住問，家裡面難道沒有其他人可以幫忙嗎？張柏芝則苦笑回應：「沒有人在，沒有人敢碰」。節目播出後，「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」關鍵字迅速衝上微博熱搜，引發網友熱烈討論。

部分粉絲心疼表示，「居然沒有一個人老公去哪裡了」、「她真的很堅強」、「聽完姐姐這段經歷，我都心疼的很」、「說得雲淡風輕卻讓人心疼到不行」，也有人質疑事件真實性，「她家裡從來沒有保姆嗎？」、「是不是表達方式造成誤會？」 ，由於張柏芝並未說明這段經歷發生於哪一胎，外界也無從確認當時她是否仍與謝霆鋒維持婚姻關係。

