「沒有人等過我」新書發表會 吳方芳呼籲款待自己

長期投入關懷兒少、婦女及家庭的吳方芳，歷經罹癌考驗之後，在作家龍應台的鼓勵下，將她過去陪伴兒少的歲月書寫成「沒有人等過我」一書，今（27）日在臺東藝文中心演講廳舉辦新書發表會，會場擠滿數百人，在寒流來臨之際，顯得格外溫暖動人。

1986年起，大家口中的方芳姊開始投身於花蓮山村小雛菊、婚暴婦女、亂倫受害女孩的諮商輔導與陪伴，參與花蓮善牧中心的草創，並擔任執行長13年，2010年10月創立家立立成長協會，2013年成立財團法人家立立社福基金會，並出任執行長，2016年與先生東基醫療財團法人執行長呂信雄，從臺東市區搬到東河鄉都蘭山下定居，2023年1月退休，並任家立立董事長和東基公益志工。

方芳姊介紹說，「沒有人等過我」這本書，內容分為三個部分，第一個部分是「陪他一段」，描繪她陪伴過的青少年少女；第二個部分是「時光家屋」，敘述她與父母長輩相處的親密時光；第三個部分是「山海奏鳴曲」，寫的是幸福的都蘭山居歲月。透過書寫，她梳理了自己，也細細回望了恩典滿溢的過往。

方芳姊在新書發表會中提醒所有的朋友，面對生活的重擔，一定要好好照顧自己、款待自己，才有能力照顧他人，尤其住在臺東，不必花錢就可以欣賞到美麗的大自然，要常常走進大自然的懷抱，讓大自然療癒你。

在新書發表會中，和方芳姊相處近12年的家立立基金會執行長李天皓，和方芳姊以訪問方式進行對談。李天皓說，這本書最令他感動的是，書中都是真實的故事，但心地柔軟的方芳姊，為保護個中人物，藉著文字模糊及增刪一些背景和情節，無論是愛、哀傷或者是關懷，都是非常真切的情感，讓我們可以透過文字，承載了這些美好，不但有力量陪伴自己，也可以愛周圍更多的人。

一直很支持方芳姊的呂信雄執行長，不但現身會場，更送了一束鮮花給方芳姊，讓方芳姊非常驚喜。呂信雄執行長說，方芳姊對於兒童、青少年、婦女特別有使命感，讓她做她想做的事，她的人生才會更美好，所以他全力支持方芳姊，在新書發表會這麼特別的日子裡，想送她一束鮮花表達祝福。