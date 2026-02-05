「沒有他，我也不會在這裡！」星光幫林雨宣感傷謝袁惟仁的寬容

林雨宣感謝當年袁惟仁在《超級星光大道》對她的寬容。（資料照、林淑娟攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁日前離世，當年他曾在《超級星光大道》當評審提攜過的「星光幫」近日也陸續哀悼，第3屆的「星光幫甜心」林雨宣5日出席綠光劇團《人間條件八》凡人歌記者會時，也被問及此事，林雨宣感傷表示，雖然畢業後跟評審老師們幾乎都沒有互動，但她很感謝小胖老師，「坦白說，如果沒有他的話，我也不會在這裡」。

林雨宣說，「星光幫」知道小胖老師離世消息後，大家有在群組留言，都打了「哭哭」的表情符號，覺得很惋惜，她更是對小胖老師深懷感謝，因為當時就有很多觀眾開玩笑說「因為雨宣長得很漂亮，所以小胖老師把她留下來」，「確實是他跟小玲老師給了我滿多機會，把那時在這群選手裡面偏沒實力的我留下來，讓我可以有機會走到現在，我確實滿感謝他的」。

林雨宣感謝當年袁惟仁在《超級星光大道》對她的寬容。（林淑娟攝）

她坦言袁惟仁當年確實對她寬容的，除了一定有講的那句「加油，好嗎」，相較於黃小琥老師比較嚴格，「聽說小胖老師他給我的分數一直都滿不錯的。不然我早就不知道在哪裡了」。雖然他們那一屆跟前兩屆比起來，跟著主持人陶晶瑩及評審老師們沒那麼熟悉，「因為他們前兩屆太熟悉，到了分離時都很感傷，所以第三屆時大家有調整了一下交流模式，所以是偏疏離，但老師跟陶子姐對我們的關心，我們一直都知道」。

林雨宣表示，昨天本來錄了一首他的歌〈離開我〉要發文紀念他，「因為很湊巧的是，新聞出來的前幾天，剛好有一個朋友傳給我10幾年前我還在餐廳駐唱時，剛好唱〈離開我〉的影片，我根本不記得是哪間餐廳了，結果過了兩天就看到這消息。心想說這是個sign嗎？」

